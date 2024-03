Festeggiamo l’apertura di un nuovo supermercato: per l’occasione, viene garantito ad ogni cliente lo sconto sulla spesa di ben 10 euro per le prime due settimane.

Proprio in questi giorni ha aperto un nuovo supermercato in una grande città italiana: per i festeggiamenti, la direzione ha scelto di garantire 10 euro di spesa gratis ad ogni cliente per le prime due settimane dall’inaugurazione. Appena arrivato e già in grado di distinguersi: con questa offerta clamorosa, il nuovo punto vendita ha dimostrato di sapersi garantire la fiducia dei consumatori di zona.

Fino al 4 aprile compreso, su una spesa minima di 50 euro, si riceverà uno sconto di 10 euro che rappresenta il ringraziamento da parte della direzione per aver scelto il nuovo supermercato per rifornirsi dei beni per la propria casa.

Nuovo supermercato: 10 euro di spesa gratis subito

Stiamo parlando del nuovo punto vendita Prix, che si distingue nel mercato dell’eccellenza italiana. E’ un noto marchio della grande distribuzione del Triveneto. La sede dell’azienda è a Grisignano di Zocca, in provincia di Vicenza e celebra nel Bresciano l’apertura del suo 191esimo punto vendita in Italia.

Ha preso il posto dell’ex discount Economy. A partire dalla mattinata di giovedì 21 marzo 2024, il supermercato risulta operativo a tutti gli effetti: resterà aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato con orario continuato dalle 8 alle 20 e la domenica dalle 9 alle 19.

Ricordiamo il brand Prix già nel 1971, quando il gruppo dei 6 fratelli Fosser inaugurò il primo della futura catena di supermercati vicentini, in seguito ad una lunga esperienza di lavoro all'interno dell'acetificio omonimo, di proprietà del padre. L'espansione è gradualmente arrivata negli anni, fino alla svolta più totale del 1990: questi "supermercati vicentini" vengono convertiti in discount e nasce ufficialmente il marchio italiano Prix Discount. Resterà invariato fino al 2010, quando poi Prix diventerà Qualità italiana, un marchio ancora oggi presente. Nel 2005 già si contavano 100 punti vendita e nel 2014 aprì il primo in Lombardia. Oggi, il brand si ripropone in Italia per 191 volte e l'azienda conta oltre 1600 dipendenti. Nel 2022, ha vantato un fatturato che supera il mezzo miliardo di euro, con 13 milioni di euro al netto.