Lidl apre nuovo punto vendita in questa grande città: nuove assunzioni previste

Finalmente la Lidl arriva anche in quest’altra grande città: per l’occasione sono previste 15 nuove assunzioni. Non lasciarti sfuggire l’opportunità.

La Lidl sembra non avere alcun freno: sta aprendo un nuovissimo punto vendita e per l’occasione si da avvio alle candidature. La novità offrirà l’opportunità di lavoro a 15 diverse persone. Il sindaco della grande città ha già presenziato in loco augurando buona fortuna alla Catena in questo nuovo ed importante percorso. E’ avvenuta la simbolica posa della prima pietra nel cantiere che ospiterà il noto supermercato: l’apertura ufficiale è prevista per il prossimo autunno.

La Lidl, ormai Catena leader della GDO, conta oltre 730 punti vendita in tutto il territorio nazionale. In questa grande città apre il suo secondo store, raddoppiando la presenza. il Coordinatore Regionale dello Sviluppo di Lidl Italia, nel corso della cerimonia di presentazione, ha condiviso il suo entusiasmo per questa nuova apertura, simbolo dell’apprezzamento che i cittadini rivolgono alla Lidl.

Lidl, apre un nuovo punto vendita

Stiamo parlando di un’operazione costata circa 9 milioni di euro. Per la città rappresenta anche un risvolto occupazionale: l’inizio dell’invio delle candidature culminerà con l’assunzione di 15 nuove figure che entreranno a far parte della grande famiglia Lidl, condividendo l’obiettivo di rendere l’esperienza del consumatore sempre soddisfacente e ricca di qualità. Nel dettaglio, per il nuovo store si ricercano 1 Store Manager, 10 Adetti alla Vendita part-time, 2 Operatori di punto vendita e 2 Apprendisti. Per inviare la propria candidatura, basta cercare sul web la pagina dedicata al Recruiting Day della Lidl. Chi di dovere contatterà i profili selezionati per partecipare alla giornata di Recruiting di venerdì 5 aprile.

Sarà la fortunatissima città di Prato ad ospitare il secondo punto vendita Lidl, per un’area di oltre 1100 metri quadri che prevederà l’utilizzo di metodi sostenibili per garantire l’efficienza energetica. Lo spazio destinato alla Catena era occupato da uno stabilimento tessile ormai in disuso, dunque non vi sarà consumo di suolo e il nuovo stabile sarà anche dotato di barriere volte a contrastare l’inquinamento acustico. L’energia necessaria sarà prodotta al 100% da fonti rinnovabili: l’edificio disporrà a tal proposito di un impianto fotovoltaico da 35kW e di ampie vetrate che consentiranno l’ingresso della luce naturale, nonché di luci a LED che comportano un risparmio del 50% rispetto alle tecnologie precedenti.

Ponendo attenzione anche all'ambiente circostante, l'azienda eseguirà opere di urbanizzazione come una passerella ciclopedonale che collegherà Via Bologna (la via ospitante il nuovo supermercato) a Via Fratelli Cervi. Sarà messo a disposizione della clientela persino un parcheggio auto con oltre 100 posti disponibili. Qui, la Lidl incrementerà il verde rubano creando un piccolo hub all'interno della città, regalando una seconda opportunità di vita al suolo.