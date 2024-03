Giulia Salemi, presa di mira da un hater: arriva la risposta

Giulia Salemi, la famosa conduttrice della televisione è stata presa di mira da un hater per un motivo davvero assurdo: arriva la risposta

Giulia Salemi è, senza ombra di dubbio, una delle donne più amate del mondo dello spettacolo e della televisione. Ha cominciato la sua avventura quando era davvero giovanissima, poi in seguito ha avuto modo di farsi conoscere bene dal pubblico italiano partecipando al Grande Fratello Vip. Quella esperienza per lei non è stata proprio l’ideale, ma poi in seguito ha avuto modo di farsi conoscere meglio quando ha partecipato per la seconda volta nel 2020. A quel punto Giulia era decisamente più grande, più matura, ha saputo affrontare questa esperienza al meglio e da lì si è circondata di un pubblico che non ha mai smesso di seguirla e che in questi anni le ha sempre voluto bene.

Ovviamente, ogni privilegio ha anche i suoi lati negativi: infatti Giulia, come dicevamo, ha tante persone che le vogliono bene, ma anche tante persone che la criticano per quello che fa, per quello che è oppure per il suo aspetto fisico. Ed è proprio su queste critiche che Giulia ha deciso di soffermarsi nelle ultime ore.

Giulia Salemi presa di mira: l’attacco dei leoni da tastiera e la sua risposta

Giulia ha condiviso sul suo profilo Instagram un messaggio che ha ricevuto in privato proprio in questi giorni: “Ultimamente sei parecchio ingrassata, gonfia, tanto che sembri pure molto più bassa e tozza perché le gambe gonfie, molto più in carne, ti accorciano tanto la figura, al gf avevi il fisico asciutto, slanciato, le gambe super snelle, sembravi un’altra” le ha scritto questa persona in privato. “Poi in generale non capisco cosa ti è successo, sei parecchio peggiorata, i capelli li stai perdendo tutti, ma poi la loro qualità è proprio pessima, aridi, spenti, rovinati, il viso stranissimo, piena di rughe, il naso sembra esserti cresciuto, sei cambiata in peggio“.

Delle parole davvero fortissime che nessuno si sarebbe mai aspettato, considerato che Giulia è una donna bellissima e nessuna delle cose che gli sono state dette sono vere. E di questo, ad oggi, ne è consapevole anche Giulia, che ha pubblicato un messaggio sul suo profilo privato.

“Sono anni che ricevo questi attacchi ed ammetto che fino a tre o quattro anni fa un messaggio del genere mi avrebbe fatto rinchiudere in casa per tre giorni a piangere. Oggi ho 31 anni, una consapevolezza diversa, ed un’apparente serenità interiore che mi permette di sorridere a messaggi del genere, anche se fossero specchio della verità” ha scritto Giulia sul suo profilo di Instagram, rompendo così il silenzio e magari andando incontro anche a tantissime persone, in modo particolare le donne, che come lei ricevono parole di questo tipo. Sicuramente, un messaggio come il suo, potrà davvero essere d’aiuto a chi ha la segue. “Di hater come questi, con 0 post e 0 follower la rete è piena e, come ben sappiamo, nessuno può fare nulla per fermare questa violenza gratuita… lo oggi sono forte, ma quante sono le persone fragili che subiscono silenziosamente queste violenze?”.