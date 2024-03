La Talpa, il reality torna su Mediaset: tutti i dettagli

Dopo 15 anni di stop, La Talpa torna su Mediaset: scopriamo tutti i dettagli di questa novità pazzesca, che ha entusiasmato i fan del reality.

Dal 2004 La Talpa ha tenuto gli spettatori incollati agli schermi. Il reality è stato trasmesso prima su Rai 2, passando poi nel 2005 e nel 2008 su Mediaset. Con un totale di tre edizioni, il format ha visto alla guida Paola Perego che ha preso le redini della trasmissione dopo che Amanda Lear ha presentato la primissima puntata della prima edizione.

La quarta edizione dello show è pronta a tornare nel palinsesto del 2024/2025: la notizia è stata diffusa da Dagospia lo scorso 18 marzo. Dopo 15 anni, il reality fa il suo grande ritorno su Italia 1. Il programma è ispirato al reality belgo De Mol e vede protagonisti dei vip intenti a capire chi è la talpa tra di loro.

La Talpa, il grande ritorno su Mediaset dopo 15 anni

La Talpa torna sugli schermi di Mediaset, sorprendendo i fan che non si aspettavano dopo un periodo di fermo così lungo un suo nuovo corso. Se secondo alcuni rumors, il programma sarebbe dovuto essere guidato da Maria De Filippi, ma la conduttrice avrebbe lasciato perdere questo impegno per dedicarsi ad altro. La quarta edizione del reality è in mano della casa di produzione Fremntle.

Malgrado molti sono davvero felici per questo ritorno, c’è chi sta temendo che il reality potrebbe prendere il posto del Grande Fratello, possibilità smentita. Infatti, entrambi i format saranno presenti nella programmazione 2024/2025 di Mediaset (scopri qui un retroscena clamoroso sul GF Vip).

La Talpa, altri dettagli del nuovo format

La prossima edizione del GF partirà nel settembre 2025, ma per ora non si sa, invece, quando inizierà La Talpa. Se sulle prime si pensava che prendesse il post del reality di Signorini, così non sarà (qui trovi un retroscena sul conduttore): malgrado lo storico format negli ultimi anni abbia perso un po’ di ascolti continua ad appassionare il pubblico.

In merito alla quarta edizione de La Talpa non sono ancora trapelati nuovi dettagli. Se si sa che Maria De Filippi ha detto no alla possibilità di guidare la trasmissione, resta un mistero su chi avrà in mano le redini della trasmissione. Magari, tornerà di nuovo Paola Perego alla guida, come nelle scorse edizioni, ma per ora non c’è stata nessuna conferma. Lo stesso vale per i concorrenti: c’è molta curiosità sui vip protagonisti, che saranno impegnati a capire chi è la talpa tra loro.