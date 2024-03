Tommaso Zorzi, la rivelazione sulla situazione sentimentale: “Sono fidanzato da qualche mese”

Tommaso Zorzi, la rivelazione sulla situazione sentimentale dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Sono fidanzato da qualche mese”

Tommaso Zorzi sta vivendo un momento davvero molto particolare della sua vita, segnato da tanti cambiamenti e dai trent’anni che si stanno avvicinando. Infatti li compirà proprio il prossimo anno e, ora che si ritrova vicino a questo traguardo così importante, si ritrova a fare il bilancio della sua vita e a crescere, in un modo in cui negli ultimi anni si era impedito di fare. Infatti abbiamo avuto modo di conoscerlo bene quando ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello nel 2020 e ha avuto modo di mettersi in gioco al 100%, sia a livello professionale, che a livello personale.

Infatti all’interno del gioco riuscì a conquistare i telespettatori con il suo talento, dimostrando di essere davvero destinato a grandi cose. A livello privato, invece, Tommaso all’interno della casa si ritrovò ad innamorarsi per la prima volta del concorrente Francesco Oppini, con cui dormiva insieme e con cui passava i momenti più importanti della sua esperienza, come le crisi o i momenti di gioia, è stato infatti la sua spalla in tutto e per tutto. Per lui fu davvero inevitabile innamorarsi, ma all’epoca Francesco era fidanzato e dunque non aveva speranze di conquistare il suo cuore in quel senso.

Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore dopo Oppini e Stanzani?? Lui rompe il silenzio

Tommaso, uscito dalla casa più spiata d’Italia, cominciò a guardare Amici di Maria De Filippi e notò subito uno degli allievi di quella edizione in corso, Tommaso Stanzani. Quando quest’ultimo uscì dalla trasmissione, i due cominciarono a frequentarsi e decisero di mettersi insieme. Fu una vera e propria gioia per i fan di entrambi che cominciarono a seguirli e si appassionarono tantissimo al modo in cui la loro storia è cominciata, infatti speravano davvero che potesse durare il più a lungo possibile. La loro storia d’amore in fin dei conti è durata davvero un bel po’ di tempo, ma alla fine non è andata come entrambi speravano. In una intervista che ha rilasciato proprio in questi giorni a Vanity Fair, Tommaso ha deciso di rompere il silenzio una volta e per tutte sul motivo per cui la loro storia è finita.

Tommaso Zorzi ora ha un altro fidanzato: perché è finita con Stanzani?

“Questa relazione è finita sicuramente per colpa mia. Non è successo un fatto eclatante, ma senz’altro non mi sono comportato bene con Tommaso perché ero completamente assorbito da me stesso” sono state queste le parole dell’ex concorrente del GF e conduttore. “Dalle cose più stupide alla cose più grandi, tendevo a non interpellarlo e a prendere io le decisioni, che si andasse a Cortina nel weekend o che si cambiasse il divano in salotto“.

Ora però le cose sono completamente cambiate: Tommaso si sente diverso, si sente cresciuto e soprattutto più pronto per una relazione. Infatti, proprio per questa ragione, sta frequentando una persona da un po’ di mesi: “Sto con un ragazzo da qualche mese e, forse per la prima volta, ci sto andando con i piedi di piombo. È un ragazzo normale, che non ha Instagram e con cui sto molto bene. Insieme a lui sto imparando che si può essere in una relazione senza convivere e comprare un cane il giorno dopo” sono state queste le sue parole, che hanno lasciato senza parole tutti i fan che non si erano minimamente accorti di questa cosa. “Vivere le cose un passo alla volta è più bello, e per me, che ho quasi 30 anni, è la prima volta“.