Pullman Flixbus si schianta in autostrada: morto un 19enne, sei feriti

Secondo quanto ricostruito, la vittima ed i sei feriti viaggiavano su un pullman diretto a Roma, che, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato e successivamente si è schiantato contro il new jersey in cemento che delimita la carreggiata. Sul luogo dell’incidente si sono precipitati diversi mezzi di soccorso, tra cui l’eliambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Un morto e sei feriti, due dei quali in condizioni di media gravità. È questo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato la scorsa notte, tra domenica 24 e lunedì 25 marzo, sull’autostrada A1 fra Modena Sud e Valsamoggia, centro della provincia di Bologna. A perdere la vita un giovane di 19 anni di origini congolesi.

Il giovane e le sei persone ferite erano a bordo di un pullman della compagnia Flixbus, partito da Milano e diretto a Roma. Secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione de Il Resto del Carlino, l’autista, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro il new jersey in cemento dell’autostrada.

Sull’A1 sono arrivati alcuni mezzi dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118, a bordo anche dell’elisoccorso. I pompieri hanno estratto alcune persone rimaste intrappolate nella cabina affidandole ai medici. Per il 19enne non c’è stato nulla da fare, mentre le sei persone ferite sono state trasportate in ospedale: quattro avrebbero riportato solo lievi lesioni, le condizioni delle altre due sarebbero di media gravità.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che ora stanno cercando di stabilire la dinamica e le cause del grave sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto è stato chiuso al traffico, circostanza che ha provocato lunghe code sull’A1. Gli altri passeggeri hanno poi proseguito il viaggio con un secondo autobus arrivato sul posto.

Due tragedie in pochi giorni

È il secondo grave incidente in pochi giorni sull’autostrada A1: venerdì mattina, una vettura e due mezzi pesanti si erano scontrati all’altezza di Piacenza: nell’impatto due persone avevano perso la vita e altre sei erano rimaste ferite.