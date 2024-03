Alena Seredova, festa a sorpresa per i suoi 46 anni: ad organizzarla il marito Alessandro

Alena Seredova ha spento 46 candeline nel modo più dolce: il marito Alessandro le ha organizzato una splendida festa a sorpresa, facendole vivere emozioni travolgenti.

Il tempo passa, ma la bellezza di Alena Seredova è intramontabile. La modella e showgirl è conosciuta per il suo fascino intramontabile: nata il 21 marzo 1978 a Praga, è diventata famosa sulla scena italiana dello spettacolo, distinguendosi con il suo fisico da dea e il suo viso dai lineamenti angelici.

Affermatasi da giovanissima come modella, è approdata a Milano a soli 17 anni in cerca di opportunità, partecipando a molti concorsi di bellezza, tra cui Miss Mondo. Successivamente, è sbarcata sugli schermi come showgirl prendendo parte a format del calibro de “La Domenica Sportiva” e molti altri ancora. Con l’avvento dei social, è diventata seguitissima, in particolare su Instagram, dove racconta la sua vita scandita tra set e attimi con la sua splendida famiglia. Di recente, la Seredova ha condiviso con i fan un momento unico: il marito le ha organizzato una festa a sorpresa in occasione dei suoi 46 anni

Alena Seredova: il marito Alessandro le organizza la festa a sorpresa indimenticabile, i dettagli

Le cose più importanti della vita sono gli attimi condivisi con i propri affetti. Ben lo sa, Alena Seredova che di recente ha passato un momento unico con la sua splendida famiglia, in occasione dei suoi 46 anni. La modella ceca è stata accolta da una sorpresa stupenda: il marito le ha organizzato un party nella loro casa di Torino, con tanto di palloncini, torta e decorazioni floreali.

Alessandro Nasi ha realizzato alla perfezione la sorpresa per la sua amata, contando sull’aiuto dei giovani di casa. Nasi e Seredova sono genitori di Vivienne Charlotte, presente durante la festa, insieme al fratellastro David Lee, nato dall’amore tra Alena e l’ex marito Buffon. In collegamento a distanza, anche Louis Thomas ha preso parte alla festa per i 43 anni della mamma: il ragazzo è un talentuoso calciatore, spesso fuori casa per le trasferte, anche lui nato dal precedente matrimonio tra la showgirl e il portiere. La Seredova ha condiviso il momento nel segno della gioia sui social, apparendo radiosa (scopri qui i dettagli sulla fine di una coppia famosissima).

Alena Seredova e l’amore con Alessandro Nasi

La vita sentimentale di Alena Seredova è stata piuttosto movimentata. La modella è stata sposata con il portiere Gigi Buffon: dal loro amore sono nati due figli. Sposatisi nel 2011, il matrimonio è naufragato per via del frequentazione tra lo sportivo e Ilaria D’Amico, la sua attuale compagna (qui trovi un focus sulla festa di compleanno di una nota showgirl).

Dopo la drammatica fine, Alena ha ritrovato la serenità al fianco di Alessandro Nasi, imprenditore e cugino di John e Lapo Elkann, con cui ha avuto una figlia e si è risposata.