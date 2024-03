Cecilia Rodriguez, festa di compleanno in famiglia per la showgirl

Cecilia Rodriguez ha festeggiato i 34 anni in famiglia, con un party intimo con pochi parenti stretti. Scopriamone tutti i dettagli.

È un momento davvero felice per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen è pronta a dire il fatidico sì con l’amore della sua vita, Ignazio Moser. Dopo sette anni di storia, nata durante la loro permanenza nella casa più spiata d’Italia, i due hanno deciso di sposarsi: cresciuti e maturati insieme, anche se in tanti non avrebbero mai scommesso su di loro, il tempo ha dimostrato come il loro sentimento sia fortissimo, superando qualsiasi ostacolo.

Malgrado nella loro relazione c’è stata una crisi, il sereno è tornato portando a una nuova svolta nella loro vita. La showgirl e l’ex ciclista hanno confessato durante la loro ultima ospitata a “Verissimo” che si sposeranno il prossimo 30 giugno. Mentre sono impegnati nei preparativi delle nozze, con Cecilia che sta cercando l’abito da sposa perfetto, la showgirl ha passato un altro momento indimenticabile: la modella ha festeggiato 34 anni con un party di compleanno intimo ma super divertente, al fianco della sua splendida famiglia.

Cecilia Rodriguez, momenti unici: festeggia il compleanno così

Nata il 18 marzo del 1990, Cecilia Rodriguez ha festeggiato 34 anni ieri, al fianco della sua splendida famiglia.

Si è trattata di una serata informale organizzata in casa, in cui la Rodriguez ha sfoggiato un look sporty chic, con protagonista un maglione fucsia: apparsa felice e spensierata, la showgirl ha spento le candeline con al fianco il suo Ignazio, i genitori, Belen e i suoi figli. Durante la serata Santiago e Luna Marì si sono scatenati in dei balli divertenti con la zia. La serata indimenticabile è stata ripresa sui social, mostrando quanto la famiglia delle Rodriguez sia unita (qui trovi un retroscena su Belen).

Cecilia Rodriguez, i dettagli delle nozze

Il prossimo 30 giugno, Cecilia Rodriguez dirà il fatidico sì con il suo Ignazio. La cerimonia prevista è molto grande e prevede circa 200 invitati. Belen sarà immancabile (scopri qui un retroscena sulla showgirl) e vestirà i panni di damigella d’onore, come d’altronde ha fatto Cecilia per lei quando si è sposata con De Martino. Il suo adorato nipotino Santiago avrà il compito di portare le fedi.

Dopo la cerimonia del 30, sono in programma tre giorni di festeggiamenti di fila con cui Ignazio e Cecilia celebreranno il loro amore, che arrivano dopo 7 anni di storia, nata per un colpo di fulmine durante la permanenza al GF Vip.