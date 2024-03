Fedez, lite accesa con un rapper in un locale: cosa è accaduto

Fedez, lite accesa in un locale a Milano. Ulteriore stangata di gossip per il rapper di Rozzano che non vive un momento idilliaco

Non è certo un periodo facile e dei migliori, questo per Fedez. Il rapper non se la passa bene sia a livello privato, per via della crisi matrimoniale con sua moglie Chiara Ferragni della quale al momento non ha mai parlato, ma anche sul lavoro. Sono noti, ormai, i fatti relativi alla questione di “Muschio Selvaggio” che la settimana prossima andrà in onda con l’ultima puntata anche se secondo alcune voci il podcast tornerà sotto la direzione di Luis Sal.

Affianco a tutte queste questioni, si è aggiunto nelle scorse ore, il rumors di una accesa lite, in un locale, che vedrebbe il rapper protagonista. A lanciarla prima Fabrizio Corona e poi confermata anche da Dagospia. Ma cosa è accaduto? E quali sono i motivi?

Fedez, lite accesa per via dei figli

Fedez avrebbe avuto una violenta lite nel corso del party organizzato dal suo amico Tony Effe per l’uscita del suo nuovo album a cui erano presenti molti nomi della scena rapper e trapper nazionale come Lazza e Tedua. Il diverbio sarebbe nato tra il rapper e l’artista emergente Naska.

Ma per quale motivo? Secondo Fabrizio Corona il motivo scatenante sarebbe stato il tema dei figli. “Questo succede a tutti i padri che amano, incondizionatamente, gli unici veri amori della propria vita” ha commentato l’ex re dei paparazzi senza risparmiare però una critica a Fedez ricordando che ormai non è più un giovincello, come un tempo, e non ha bisogno “di dimostrare di essere un maschio alfa in questo modo”, ha dichiarato. Corona non ha fatto il nome dell’altro soggetto coinvolto nella rissa. Naska è saltato fuori, infatti, tramite Dagospia che ha aggiunto altri particolari a quando lanciato da Corona.

Altri particolari

“A Milano vociferano a Dagospia che il fattaccio sia avvenuto davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere” si legge sul portale di Roberto D’Agostino che ha parlato della vicenda che avrebbe coinvolto di recente il marito della Ferragni. Il giovane artista coinvolto nella lite con Fedez sarebbe Diego Caterbetti, 26 anni che in arte si fa chiamare Naska lavorando tra le sonorità del pop e del punk. Altri particolari sulla vicenda per ora non sono emersi ma quello che è certo è che Fedez che ha pubblicato foto con molti colleghi quella sera, non ha lasciato spazio a nessuno scatto con l’artista emergente.