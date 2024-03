Gabriella Labate, il racconto della malattia: “Mi hanno ricoverata d’urgenza in ospedale”

Gabriella Labate si è aperta in merito a un momento davvero duro attraversato negli ultimi anni: la showgirl ha fatto i conti su una pesante malattia, ritrovandosi a essere ricoverata d’urgenza in batter d’occhi, vivendo un trauma immenso.

Showgirl e attrice, Gabriella Labate ha attraversato un momento proprio no. La storica compagna di Raf ha fatto i conti con pesanti problemi di salute, sui quali si è aperta durante la sua ospita a “La Volta Buona”: ai microfoni di Caterina Balivo, la moglie del famoso cantante (con il quale ha avuto i figli Samuele e Bianca) si è lasciata andare con un intimo racconto riguardante la malattia vissuta.

Insieme a Raf da 35 anni, Gabriella si è finita dal fare una spesa di routine al letto di ospedale, per poi essere operata d’urgenza, ritrovandosi con una cicatrice lunghissima che dal petto arriva fino all’inguine.

Gabriella Labate, la confessione da brivido: la pesante malattia

I primi segnali della malattia che ha colpito Gabriella sono arrivati durante la pubblicazione del suo terzo libro. Mentre stava firmando le copie, la Labate ha iniziato a percepire dolori vari. Senso di svenimento e altri malesseri le hanno rovinato quel momento così felice, spingendola a farsi subito vedere, nel timore che la sua salute fosse in pericolo.

Dopo poco tempo, la showgirl ha scoperto di avere una rara patologia: la classe 1964 ha avuto una trombosi, finendo per essere ricoverata. Poi, è stata trovata una massa nell'utero che è scesa in seguito nelle ovaia, costringendola al letto di ospedale per mesi. Con una lunga operazione è stato trasportato il tumore rarissimo che l'ha colpita: al suo risveglio al suo fianco ci sono stati il suo amato marito e la madre. Da allora si è ripresa, anche se continua a tenersi sempre monitorata.

Gabriella Labate, la ripresa dopo la malattia

Una volta guarita, il ritorno alla vita di tutti i giorni non è stato facile per la Labate. La showgirl si è ritrovata a girare tutte le librerie per togliere il suo libro sulla scaffali, visto quanto abbia rappresentato per lei una gioia spezzata.

Dopo tanto dolore, la showgirl ha ripreso la penna in mano, dando alla luce una nuova opera letteraria, intitolata “Nudi”, dedicata proprio alla malattia vissuta e al suo percorso di guarigione.