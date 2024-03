Belen, la foto da adolescente sui social: pioggia di critiche dai fan

Belen ha condiviso sui social una foto dalla sua adolescenza, ricevendo una pioggia di critiche. Scopriamo il motivo.

Non è un momento semplice per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha fatto i conti con un’ennesima relazione naufragata, soffrendo ancora una volta per amore. Se dopo la tormentata fine con Stefano De Martino, la showgirl si era ripresa incontrando una nuova fiamma, ora è punto a capo.

Ma andiamo con ordine: nel 2023, la Rodriguez si è lasciata una volta per tutte con il conduttore e ballerino – il loro matrimonio ha fatto dei giri infiniti, tra tira e molla costanti – stando malissimo. Lui l’avrebbe tradita innumerevoli volte e la cosa è stata la causa di una fortissima depressione della showgirl. Belen non è più riuscita a mangiare, faticando perfino ad alzarsi dal letto, finendo per essere ricoverata. In quel momento così buio, ha contato sul supporto dell’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, suo amico da decenni, diventato qualcosa di più. Dopo 5 mesi di frequentazione, lui le ha chiesto perfino la mano, ma poi tutto è finito in un soffio. Ora, la Rodriguez si sta godendo per una volta la vita da single (scopri qui un retroscena sulla vita sentimentale della sorella di Belen, Cecilia Rodriguez).

Belen, nostalgica: condivide una foto dal suo passato sui social, ma è una pioggia di critiche

In questo momento di singletudine, Belen si sta concentrando su se stessa. Per una volta, dopo un amore finito non è corsa tra le braccia di un altro, ritagliandosi del tempo per sé.

Sui social, la showgirl sta condividendo questa nuova fase di vita, passata tra le uscite con le amiche e gli attimi con i figli Luna Marie e Santiago. Di recente, Belen ha postato anche una foto dal suo passato che ha scatenato un putiferio: all’epoca 14 anni, la sua bellezza fresca e genuina è immensa. Malgrado nella foto sia bellissima, il contenuto è stato criticatissimo (qui trovi un altro scatto super criticato di Belen).

Belen, critiche a non finire: il motivo

La Rodriguez è stata aspramente criticata per aver condiviso lo scatto dalla sua adolescenza. Infatti, molti utenti hanno notato come nella foto sia diversissima rispetto ad oggi e come si sia rovinata con gli eccessivi trattamenti.

Per tantissimi, Belen era più bella prima, quando il suo fascino era tutto al naturale. La chirurgia l’avrebbe cambiata troppo, rendendo i suoi lineamenti irriconoscibili. 39 anni, i fillier continui hanno reso il suo viso troppo diverso. Per alcuni utenti, invece, è bellissima ieri, quanto oggi.