Loredana Bertè, annullati altri concerti: come sta la cantante

Loredana Bertè: saltano altri concerti per via delle condizioni di salute instabili della cantante. Cosa è successo all’artista e come sta

I fan di Loredana Bertè continuano ad essere preoccupati per lei. Nella scorsa settimana, infatti, la cantante, improvvisamente ha dovuto rinviare il concerto previsto al teatro Brancaccio di Roma per via di alcuni problemi di salute che hanno necessitato un ricovero in ospedale. La situazione è rientrata in pochi giorni, la cantante è tornata a Milano, dopo “una terapia d’urto” e ha partecipato venerdì in diretta a “The Voice Senior”.

Tutto faceva pensare che il peggio fosse passato e che l’iconica Loredana stesse meglio ma la comunicazione arrivata nelle scorse ore non promette nulla di buono. Altri concerti, infatti, sono stati rimandati. Vediamo di comprendere cosa accade.

Loredana Bertè, altri concerti rinviati: il motivo

Prima Roma, poi Varese, due le date del tour di Loredana Bertè saltate per via dei problemi di salute manifestatisi lo scorso 11 marzo dall’artista. La cantante si è scusata con i suoi fan e si è detta “mortificata” per lo spostamento ma le condizioni fisiche non le hanno “consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti”.

Dopo averla vista in tv, su Rai 1, i suoi fan pensavano che il peggio fosse passato e invece, non è così. Altre due date del tour sono state modificate e posticipate come le precedenti a maggio. Si tratta del concerto di Torino in programma il 19 marzo e quello di Brescia il 23 marzo. Sono rinviati ripetitivamente al 24 e 20 maggio. La decisione è arrivata per via delle condizioni di salute dell’artista che richiedono ancora attenzioni e cure. Il tour, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, dovrebbe riprendere regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile.

Come sta Loredana Bertè

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Bertè (@loredanaberteofficial)

Il team di Loredana Bertè non è entrato nel merito della vicenda, ma ha comunicato ai fan che la cantante dovrà sottoporsi nel corso di questa settimana ad “accertamenti clinici”. Evidentemente quanto fatto fino ad ora non basta ed è necessario approfondire la questione. “Questi ultimi accertamenti – continua lo staff nella comunicazione ufficiale – serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni”. Nulla ancora di certo per Loredana che si affida nelle mani dei medici per risolvere una volta per tutti le sue instabilità.