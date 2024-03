Angelina Mango, la cantante presenta il suo nuovo brano a “Che tempo che fa”

Ospite da Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa”, la cantante Angelina Mango ha presentato un nuovo brano.

Sarà inserito sul nuovo disco, il primo album completo, dopo la pubblicazione di due EP e di diversi singoli nel corso degli anni, il nuovo brano, presentato alla trasmissione “Che tempo che fa”. Ospite di Fabio Fazio, domenica scorsa, la cantante lucana Angelina Mango si è presentata con il suo sorriso smagliante e il suo atteggiamento semplice e genuino.

Per l’occasione, visto che Fazio sta dando spazio a tutti i cantanti in gara a Sanremo 2024, ospitandoli uno ad uno, ha invitato la Mango a cantare, per l’ennesima volta, il suo cavallo di battaglia, “La noia”, il brano con cui ha vinto il Festival, a febbraio, e con cui parteciperà al prossimo Eurovision in Svezia. Oltre a “La noia”, la cantante ha presentato in anteprima un nuovo pezzo.

Il nuovo brano presentato in anteprima: Angelina Mango commuove il pubblico

Intervenuta in trasmissione a “Che tempo che fa”, sul canale Nove, Angelina Mango, reduce dal successo del Festival di Sanremo, e ormai ospitata in numerose trasmissioni, si è presentata indossando una versione alternativa dell’abito con cui ha calcato il palco dell’Ariston. Anche questa volta, la vocalist ha scelto un un look fresco, quasi primaverile, un poco orientaleggiante.

Il suo stylist è Nick Cerioni, il grande stilista, infatti, cura la sua immagine, mentre Etro è la Maison che l’accompagna durante gli spettacoli. Il brand presenta dei vestiti davvero interessanti, un mix di diverse culture, fatti di stampe floreali, fresche, che evocano i colori delle stagioni e che giocano con le sovrapposizioni.

Abiti belli, eleganti, ma allo stesso tempo freschi e moderni. Tra l’altro, un modello simile a quello indossato da Angelina da Fazio, domenica scorsa, è disponibile in rete alla cifra esorbitante di 2.690 euro. Per quanto riguarda i capelli, la Mango li ha raccolti in una coda fluida, opera dell’hair stylist Armando Cerillo, mentre il trucco è stato opera di Luca Cianciolo.

La canzone in anteprima, si intitola “Uguale a me”

Dopo l’esecuzione dell’ormai famosissima “La noia” e una breve intervista, Angelina ha deliziato il pubblico televisivo con la presentazione di un nuovo brano, appena accennato in anteprima, intitolato “Uguale a me”, che sarà inserito sul suo prossimo album in studio. “Uguale a me” è una toccante ballata al pianoforte, ricca di emozione e di cuore.

Sul social gli ammiratori si sono già scatenati, numerosi i commenti dove questi scrivono di non vedere l’ora di ascoltare il pezzo completo, magari corredato da videoclip. Il brano dovrebbe uscire nelle prossime settimane, forse in concomitanza con l’inizio dell’Eurovision Song Contest, che quest’anno si terrà nella città di Malmö, nella Svezia meridionale.