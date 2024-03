Veronica Peparini ed Andreas Muller, sorpresa incredibile: sono nate le piccole Ginevra e Penelope

Non uno ma ben due fiocchi rosa abbelliscono l’uscio di casa di Veronica Peparini e Andreas Muller, che danno il benvenuto alle loro due gemelline.

Veronica Peparini ed Andreas Muller sono al settimo cielo. Anzi, sono doppiamente al settimo cielo, perché in giornata sono nate le loro due figliolette. Le gemelline sono state chiamate Ginevra e Penelope, due nomi semplici ma al tempo stesso molto eleganti.

Sui social sono tanti gli utenti che si rivolgono con entusiasmo e con gioia alla coppia di neogenitori, facendo loro le congratulazioni. E non sono in pochi anche coloro che si rivolgono con felicità a Veronica Peparini ed Andreas Muller per avere dato alle loro figlie due nomi italiani e molto belli.

C’è chi è tradizionalista e chi più aperto, in questo senso, ma ciò che conta è che la coreografa e le piccine stiano bene. I referti medici riferiscono di un ottimo stato di salute per tutte e tre. E si che questa gravidanza non era andata avanti in maniera liscia come sperato.

Alcuni mesi fa Veronica Peparini ed Andreas Muller avevano svelato, ospiti su Canale 5 a “Verissimo”, di avere vissuto qualche tribolazione nel corso della gravidanza. Ma fortunatamente tutto è andato come previsto, le bimbe e la neomamma stanno tutte quante più che bene.

Veronica Peparini ed Andreas Muller, le figlie illuminano le loro vite

Muller ha pubblicato i primi due scatti di Penelope e Ginevra su Instagram, non nascondendo anche le sue sincere lacrime di gioia. La cosa scioglierebbe i cuori di chiunque, ed è più che giusto esternare i propri sentimenti ed una gioia così grande anche con un pianto di commozione.

Tra l’altro la doppia gravidanza che si è chiusa con la nascita delle loro piccoline è la dimostrazione ulteriori di quanto Veronica Peparini ed Andreas Muller si amino. Anche se tra i due vige una grossa forbice in fatto di età, visto che lei ha da poco compiuto 53 anni e lui ne ha 27. C’è praticamente il doppio di anni di lei nei confronti di lui.

Poco importa però, sia per il portamento super giovanile della Peparini che per il suo carattere che pure contribuisce, assieme ad un fisico molto curato, a dare l’impressione che lei sia molto più giovane. Per una coppia che vede consolidarsi in maniera ulteriore il proprio amore, c’è un’altra vip che invece sta vivendo tutt’altra situazione.

È Anna Tatangelo, che sembra stia vivendo un momento di crisi anche con il giovane Mattia Narducci, dopo che negli scorsi quattro anni sono fallite le relazioni rispettivamente con Gigi D’Alessio e Livio Cori.