“Belve”, quando torna in tv il programma con Francesca Fagnani: spunta una data a sorpresa

“Belve” di Francesca Fagnani: quando inizia il programma di interviste su Rai 2. Tutte le anticipazioni ed i dettagli

Era già in programma da tempo il ritorno di Francesca Fagnani ed il suo “Belve” in tv. Il programma della giornalista con le sue interviste faccia a faccia è molto seguito, motivo per cui a breve la rivedremo nuovamente, per un secondo round, della sua trasmissione su Rai 2. Le anticipazioni sono molte ghiotte con ospiti che già da ora fanno pensare ad ottimi ascolti. Ma quando l’inizio? Vi sveliamo tutto.

“Belve” di Francesca Fagnani: quando inizia

Torna in prima serata su Rai 2 “Belve” di Francesca Fagnani. Ormai l’attesa è quasi finita. Appena subito dopo le festività pasquali la giornalista torna con le sue interviste con il graffio. La data di inizio è fissata per il 2 aprile come ha rivelato Giuseppe Candela, penna di Dagospia. In programma cinque puntate per cinque settimane con molte sorprese in calendario.

Secondo le anticipazioni che si leggono online, gli ospiti di Fagnani sono da bomba. Il primo e più atteso è Fedez che su Rai 2 era stato già invitato dalla giornalista ma poi “osteggiato” dai vertici di Viale Mazzini, notizia arrivata, tra l’altro, quando il rapper non stava bene. Questa volta evidentemente le divergenze sono state messe da parte procedendo ad un sì verso la sua ospitata. Tra gli altri nomi compaiono anche Carla Bruni e Matteo Salvini che pare sia il primo ospite di questa stagione.

L’intervista a Fedez

Attesissima è l’intervista di Fedez che dopo il pandoro gate e la crisi matrimoniale con Chiara Ferragni, non ha ancora rilasciato una vera e propria intervista. Secondo l’Adnkrnos la puntata sarà registrata il prossimo 27 marzo nella quale il rapper parlerà molto schiettamente di tutte le vicende che lo hanno coinvolto negli ultimi mesi, non ultima la questione di “Muschio Selvaggio”. “L’obiettivo dell’intervista – spiega l’agenzia di stampa – è di evitare di restare sulla difensiva come fatto da Chiara Ferragni sul Nove”. Insomma, modalità del tutto diverse quelle desiderate da Fedez che si affida alla Fagnani per un colloquio che si preannuncia già da ora a dir poco bollente.