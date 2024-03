Micol Olivieri, l’ex attrice attaccata dagli hater: la replica

L’attrice Micol Olivieri è molto attiva sui social, e spesso è bersaglio di haters: la replica esemplare a un attacco gratuito.

Qualche anno fa, Micol Olivieri ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo, per una serie di motivazione che spiegato più volte. Generalmente, la motivazione è che non si sentiva più a proprio agio. E così, nonostante il successo con la serie tv “I Cesaroni”, qualche film uscito nei cinema, come “Oltre il mare” o “Un’avventura romantica”, e qualche apparizione in teatro, la ragazza ha deciso di fare altro.

Sposata con il calciatore Christian Massella, con cui ha due figli, Micol si dedica alla famiglia, ma è anche molto attiva sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 900 mila followers, ed è in questa sede che la ragazza si rapporta con gli ammiratori, pubblicando momenti di vita quotidiana, progetti lavorativi e comunicando con il pubblico. A volte, risponde alle critiche degli haters.

La risposta dell’attrice Micol Olivieri all’attacco di un hater che ha criticato il suo aspetto fisico

Che i social siano un mondo pericoloso, lo sappiamo tutti, poi, quando si è personaggi in vista, occorre fare anche più attenzione. È vero che ci sono tanti ammiratori e sostenitori, ma più aumentano i followers e più c’è il rischio di avere a che fare con haters. Lo sa bene Alba Parietti, criticata per il suo costume da bagno, oppure Diletta Leotta, durante la gravidanza.

Si tratta di personaggi che, non avendo nulla da fare, trascorrono le giornate a scrivere commenti negativi, critici e gratuitamente cattivi. Così, solo per il gusto di farlo, visto che non si tratta di critiche costruttive. Micol Olivier, che quotidianamente si espone sul suo profilo, cercando di raccontarsi in maniera semplice al suo pubblico, conosce bene questa situazione. Sbirciando sul suo Instagram, infatti, si possono leggere tante critiche, alcune davvero prive di senso.

Tra chi l’accusa di aver lasciato il mondo dello spettacolo perché non più richiesta dalle produzioni, quando è stata lei a chiarire di essersi fatta da parte per vivere più serena, e chi la taccia di invidia solo perché ha rivelato di non essersi appassionata alla serie tv del momento “Mare Fuori”, spiegando quanto sia poco indicata per i più piccoli, l’ultima accusa a Micol è quella di essere ingrassata.

“Sei ingrassata, specie sulle gambe”, la critica all’attrice e la risposta esemplare

È proprio l’attrice, ora tornata nel cast de “I Cesaroni”, sempre nei panni di Alice, per la nuova stagione (le riprese al via a partire da giugno), a pubblicare un video a riguardo. La ragazza risponde a un commento riguardante il suo aspetto fisico, che recita “Ti sei ingrassata tantissimo, soprattutto di gambe” e poi aggiunge, cercando di mascherare la frecciatina, “Ma fa nulla, sei bella sempre”.

Stanca di leggere commenti relativi alle sue curve, Micol ha deciso di parlare, e di farlo attraverso un video, rispondendo a tutti i commenti dello stesso tenore in maniera esemplare. “Dietro chi riceve un commento del genere, può esserci una persona che si sente inadeguata e imperfetta” ha spiegato l’attrice, e che “ognuno ha il proprio rapporto personale con il corpo”.

Micol ha spiegato di aver sempre vissuto momenti critici con il proprio corpo, tanto che si tratta di “una vecchia storia che dura da tantissimi anni”. Ha ammesso, inoltre, che si sta prendendo cura del proprio fisico, anche se, a volte, il corpo non risponde agli obiettivi prefissati, e ciò scatena un senso di frustrazione. È un problema molto comune, che coinvolge gran parte delle persone.

Micol si rivolge a tutte le ragazze nella sua stessa condizione

“Amo infinitamente il cibo, non farei mai digiuni, mi piace stare in salute, ma molte ragazze non la pensano così e possono ammalarsi. Il nostro cervello ci inganna”. Insomma, come tantissime persone, anche Micol è costretta a combattere con i comuni problemi fisici. L’importante è lavorare per raggiugnere il migliore obiettivo, e per stare bene, sia fisicamente che mentalmente.

Si tratta di una questione molto delicata, specie in questa epoca, dominata dal virtuale, e nella quale si inseguono canoni estetici molto selettivi. La risposta della Olivieri, calma e razionale, è stata esemplare. Certi commenti rischiano di scatenare gravi conseguenze e non devono mai essere sottovalutati. A corredo del post, numerosi i commenti di sostegno all’attrice.

“Lascia perdere questi commenti, sei bellissima”, ha scritto qualcuno, “Hai avuto anche due figli e stai benissimo, non è vero che sei ingrassata”, ha scritto un altro utente. Insomma, l’atteggiamento lucido e positivo di Micol, di fronte a certe critiche, deve essere preso ad esempio. Come ha scritto la stessa Oliveri, rivolgendosi a tutte le ragazze in difficoltà, sotto stress per lo stesso motivo: “è difficile, ma non fate ca***te”.