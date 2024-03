“C’è posta per te”, Maria De Filippi gelata dalle frasi di Corinne: “Una cosa così non va detta. Mai”

“C’è posta per te”, Maria De Filippi rimprovera la giovane Corinne: “Una frase del genere non va detta”. Cala il gelo in studio.

Ultimo appuntamento di stagione per la trasmissione dei sentimenti condotta da Maria De Filippi. Per concludere degnamente questa 27esima edizione, trasmessa dal 13 gennaio al 16 marzo 2024, Maria De Filippi ha selezionato storie strappalacrime, capaci di tenere il pubblico col fiato sospeso fino all’ultimo.

Ad aver particolarmente appassionato i telespettatori, nella fattispecie, è stata la vicenda di Jessica e Corinne, rispettivamente mamma e figlia. La prima, dopo aver avuto sua figlia all’età 15 anni, decise di separarsi dal papà di quest’ultima e di incominciare una nuova vita con un altro uomo. Scegliendo, però, di non portare con sé Corinne (e neanche la sua sorellina più piccola).

“Se avessi portato il loro papà in tribunale sarebbero intervenuti i servizi sociali. Avevo paura“. Questa la principale ragione che ha sempre frenato la donna. La quale, nel corso degli anni, ha ammesso di aver fatto diversi tentativi per riavvicinarsi alla sua figlia maggiore, attualmente 18enne.

Non vedendola da ben 11 anni, Jessica non ha avuto altra scelta che quella di appellarsi a “C’è posta per te”. Fin dall’arrivo della giovane in studio, ciò nonostante, la situazione è parsa farsi tesissima. Al punto tale che neanche Maria De Filippi è riuscita a sciogliere il “gelo” nel cuore di Corinne.

“C’è posta per te”, Corinne non ne vuole sapere della madre Jessica: “Avresti dovuto fare di più”

Diciamolo fin da subito: Corinne non ha aperto la busta alla mamma Jessica, che non vedeva da ben 11 anni. A detta della giovanissima, i tentativi fatti dalla donna per cercare di ricucire un rapporto con lei sarebbero stati deboli. Per di più, la 18enne ha sottolineato più volte che il comportamento di Jessica, a suo dire, era quanto di più distante da quello di una vera mamma.

“Una madre fa di tutto per le sue figlie, non le abbandona con il papà – ha puntualizzato Corinne, impassibile durante lo scambio -. Anche a costo di mettere in mezzo i servizi sociali, avresti dovuto lottare“.

In parecchie occasioni, la conduttrice ha tentato di comprendere se, nel cuore della 18enne, vi fosse la benché minima possibilità di dare una chance alla mamma. “Da piccola non ti mancava? Cosa dicevi ai tuoi compagni di classe quando ti chiedevano di lei?“, le ha domandato la padrona di casa.

La risposta della giovane, ciò nonostante, ha avuto l’effetto di gelare non solo De Filippi stessa, ma tutto lo studio: “Che era morta! Solo col tempo nonna mi ha spiegato che non avrei dovuto dirlo, perché io non avevo nulla di cui vergognarmi“. Una replica dinanzi alla quale la presentatrice, atterrita, non ha potuto far a meno di intervenire.

Maria De Filippi se la prende con la nonna di Corinne: “Non doveva dire una cosa così”

“Beh, se posso permettermi, nonna ha sbagliato“. Non ha usato mezzi termini, Maria De Filippi, quando si è trattato di replicare alla giovane Corinne. E di spezzare una lancia a favore di mamma Jessica. “Tua nonna – ha proseguito la conduttrice – non avrebbe dovuto dire una cosa del genere per il semplice fatto che tua mamma non è morta. È viva“.

Nonostante il “rimprovero” della padrona di casa, la 18enne si è mostrata irremovibile. Di dare una seconda possibilità alla mamma, Corinne non se l’è proprio sentita: “Ho tante persone che mi vogliono bene. Non ho bisogno di lei“.