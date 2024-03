Michelle Hunziker, in che rapporti è col genero Goffredo: spunta la verità sui social – FOTO

Michelle Hunziker, in che rapporti è con il genero Goffredo Cerza? La verità viene a galla grazie ad un post apparso su Instagram.

Un anno fa, la sua primogenita Aurora Ramazzotti la rendeva nonna del piccolo Cesare Eros. Un viaggio che Michelle Hunziker ha intrapreso più che volentieri. È lei stessa, peraltro, ad aver confermato svariate volte l’attaccamento speciale che avverte col nipote.

“Con la nascita delle mie figlie, questo è il giorno più bello della mia vita“, scriveva la classe 1977 dodici mesi fa, a ridosso della venuta al mondo del piccolo. Al quale ha persino affibbiato il tenerissimo soprannome di “Bignè”.

Una famiglia, quella della conduttrice svizzera, che è sempre rimasta unita. Al netto della doppia separazione che Hunziker ha affrontato con Eros Ramazzotti prima, e con Tomaso Trussardi poi.

Ma in un contesto a tal punto “affollato”, verrebbe da chiedersi, come sono i rapporti tra le varie parti coinvolte? Nella compagine familiare della svizzera regna davvero l’amore, come le testimonianze parrebbero far credere? L’ultimo post che Hunziker ha pubblicato su Instagram sembra contenere la risposta a tutto.

Michelle Hunziker, la FOTO in famiglia trabocca di felicità: “L’investimento migliore di tutti”

Si fa presto a dire che nella famiglia di Michelle Hunziker regni l’amore. Gli equilibri, specie se in ballo ci sono così tante persone che intrecciano rapporti differenti, ci mettono mezzo secondo a saltare. Eppure, in tanti anni di popolarità, la conduttrice parrebbe aver saputo gestire la questione con grande capacità.

I legami che si sono formati all’interno della sua compagine familiare – e ciò non può far a meno di sorprendere – sembrerebbero tenere. Ne è una conferma l’ultimo scatto che la presentatrice ha postato su Instagram: un’immagine in cui viene ritratta con accanto le tre figlie – Aurora, Celeste e Sole -, il compagno della prima Goffredo, e il nipotino Cesare.

“L’unico investimento a lungo termine in cui credere sempre… è la famiglia“, scrive la classe 1977 a corredo della foto, che immortala un quadretto in cui l’amore parrebbe proprio regnare sovrano. Non poteva sfuggire, alle attenzioni dei più, la tenera dedica che Hunziker ha indirizzato proprio a Goffredo Cerza, papà del piccolo Cesare.

Michelle Hunziker, in che rapporti è col genero Goffredo Cerza: la dedica svela tutto

Non ha mancato, il post in questione, di svelare dettagli mai emersi rispetto al rapporto tra Michelle Hunziker e il genero Goffredo Cerza. Al quale la presentatrice ha indirizzato una dedica davvero commovente.

“Qui ci sono pezzettini del mio cuore sparsi in tutta la foto… – scrive Hunziker, per poi affrettarsi a puntualizzare -, compreso Goffredo! Vi amo“. Una frase che lascia trasparire quanto il compagno di sua figlia Aurora faccia ormai parte della sua splendida famiglia allargata.

Senza ombra di dubbio, gestire i legami con i suoi ex mariti non sarà stato affatto semplice per la presentatrice. Ma il tempo, come accade nella maggior parte delle situazioni, riesce a ricondurre all’equilibrio anche le situazioni più ostiche. Persino quando quell’equilibrio è stato sul punto di rompersi.