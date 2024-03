Incendio all’interno di un’abitazione: morto un ex calciatore, due intossicati

Un ex calciatore di 58 anni ha perso la vita la notte scorsa in seguito ad un incendio divampato in una casa di Valmadonna, frazione di Alessandria.

Un morto e due intossicati, questo il bilancio di un incendio scoppiato la scorsa notte all’interno di un’abitazione a Valmadonna, frazione del comune di Alessandria. A perdere la vita un uomo di 58 anni, ex calciatore, che si trovava nell’immobile.

Scattata la segnalazione, sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco ed i sanitari del 118. I pompieri hanno spento le fiamme, mentre i soccorritori non hanno potuto far nulla per il 58enne, mentre i due feriti sono stati trasportati in ospedale, dove ora si trovano ricoverati. Ora sono in corso gli accertamenti per risalire alle cause che hanno dato origine al vasto incendio.

Valmadonna, incendio in un’abitazione: morto l’ex calciatore Panizza, due intossicati

È Emanuele Panizza, ex noto calciatore di 58 anni, la vittima del vasto incendio divampato ieri notte, tra domenica 17 e lunedì 18 marzo, in una casa a due piani di Valmadonna, piccola frazione di Alessandria.

Non è ancora chiara la dinamica della tragedia, ma sembra, secondo quanto scrivono i colleghi di Today, che le fiamme siano divampate nell’abitazione, sita in Strada Vicinale Fontanette, non lasciando scampo al 58enne.

In pochi minuti sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco e lo staff medico del 118. I pompieri hanno avviato subito le operazioni per lo spegnimento del rogo. I sanitari hanno provato a rianimare Panizza, ma non è stato possibile far nulla. Due persone che si trovavano nell’immobile sono rimaste intossicate e trasportate in ospedale.

Intervenuti anche i carabinieri che, in collaborazione con i vigili del fuoco, stanno svolgendo gli accertamenti per risalire alle cause dell’incendio, ancora ignote.

La carriera di Panizza

Il 58enne era molto conosciuto in tutto il Piemonte. Ha giocato come difensore e nella sua carriera, a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, aveva indossato le maglie di Alessandria, La Palma Cagliari, Juve Domo, Aosta e Valenzana, tra Serie D e C2.

Diffusasi la tragica notizia, sono stati tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia del giocatore. Tra questi anche quello dell’Alessandria Calcio che su Facebook ha scritto: “Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele”.