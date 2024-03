Kate Middleton, l’indiscrezione: a breve un annuncio da Palazzo

Kate Middleton è finita al centro di fughe di notizie incessanti: tra le tante teorie, spunta un’indiscrezione clamorosa: a breve da Palazzo potrebbe arrivare un annuncio importante sulla reale, sparita ormai da mesi dai radar.

La questione di Kate Middleton è avvolta nel mistero. La Principessa del Galles è sparita dai radar dalla fine del 2023, aprendo il nuovo anno nel peggiore dei modi, vedendosi costretta in un letto di ospedale presso il London Clinic per via di un’operazione all’addome di cui non si sa molto. Rientrata a Palazzo dopo una lunga convalescenza, la moglie di William non ha trovato pace: si sono, infatti, scatenate tantissime fughe di notizie sul suo stato di salute che hanno portato anche a teorie del complotto.

A tutto questo, si è aggiunto tutto il caso della foto ritoccato che ha come protagonista Kate e i figli, postata dalla Principessa sui social in occasione della festa della mamma. È stata la Middleton stessa a comunicare le sue scuse pubblicamente, confessando come lo scatto sia stato ritoccato in modo amatoriale. In questo contesto così confuso spunta una nuova indiscrezione.

Kate Middleton, l’aggiornamento clamoroso: cosa sta succedendo

Tra le tante indiscrezioni diffusesi su Kate Middleton, spunta una novità. La Bbc sembra essere pronta ricevere un importante aggiornamento dalla Royal Family riguardante la Principessa del Galles, operata a gennaio per via di un misterioso problema all’addome, che l’ha portata a un lungo periodo di riposo, restando lontana dalla vita di corte e sparendo nel nulla.

Secondo quanto riportato da Palazzo, la moglie di William è pronta a tornare in pista dopo le vacanze di Pasqua, visto che è in netto miglioramento. E ora si attende il nuovo annuncio che starebbe per essere comunicato dalla Royal Family. Tuttavia, malgrado le rassicurazioni, le teorie del complotto su Kate sono implacabile e nessuna comunicazione reale sembra fermarle.

Kate Middleton, le teorie delle complotto sulla Principessa

In tantissimi non si sono bevuti le comunicazioni di Palazzo e non credono affatto che Kate sia in ripresa, anzi. Secondo alcune teorie del complotto la reale sarebbe in coma, per altre sarebbe perfino morta. Per altre ancora sarebbe malata di cancro, mentre c’è chi crede che abbia ceduto un rene a Re Carlo, colpito da tumore. Si è diffusa poi la versione seconda la quale William sarebbe autore di un episodio di violenza contro la moglie, ragione per la quale è finita in ospedale e non si può mostrare ancora in pubblico. Altra teoria rocambolesca vede protagonista lady Rose Hanbury, che si vocifera essere l’amante di William: i due avrebbero avuto un figlio, cosa che avrebbe fatto fuggire la Middleton da Palazzo.

Naturalmente, tutte queste supposizioni sono solo voci senza un fondamento, ma dimostrano come la vicenda di Kate abbia scosso il mondo e come sia avvolta nella confusione e nel mistero. In tanti, desiderano vederci più chiaro e finché non rivedranno la Middleton con i loro occhi non si sentiranno tranquilli per le sue sorti.