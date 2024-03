Bettarini, retroscena spiazzante su Simona Ventura: “Ho scoperto che lei..” | Rivelazione devastante

In passato si sono amati molto ma poi il loro matrimonio finì, a distanza di anni Bettarini svela un retroscena su Simona Ventura che lascia tutti senza parole.

La loro storia d’amore iniziò nel 1996, entrambi erano già molto famosi in quel periodo. Lei era al timone di programmi come Scherzi a parte, Mai dire Gol, Festival e altri ancora. Incontrò l’ex calciatore durante una vacanza in Sardegna, tra loro scoppiò subito l’amore. Dopo circa due anni di relazione decisero di sugellare il loro amore con le nozze, pochi mesi dopo diventarono genitori per la prima volta.

Simona Ventura e Stefano Bettarini sembravano molto complici e innamorati, col tempo però il loro rapporto è cambiato e fece i conti con una grave crisi che li spinse a prendere strade diverse. Era il 2004, anno in cui lei fu al timone del Festival di Sanremo, qualche mese dopo iniziò la loro giudiziaria battaglia per la separazione, il divorzio però è diventato ufficiale nel 2008.

Stefano Bettarini torna a parlare della rottura con Simona Venture, le sue parole spiazzano

Per molto tempo in tanti si sono chiesti cosa avesse causato la loro rottura, qualche anno dopo la nota conduttrice svelò che il matrimonio era giunto al capolinea a causa dei tradimenti. In quella occasione aveva ammesso di aver tradito l’ex marito, una sola volta dopo otto anni di matrimonio. A detta sua lui invece l’aveva tradita molte volte, anche con sue colleghe, lei lo aveva sempre saputo e gli perdonò molti errori.

Per anni hanno interrotto del tutto i rapporti, nel 2018 però si sono riavvicinati per il bene dei loro figli e da quel momento il loro rapporto è sereno. Non c’è mai stata una riconciliazione amorosa, da anni sono solo amici. A distanza di molto tempo anche Stefano Bettarini si è lasciato sfuggire alcune interessanti rivelazione sulla fine del suo matrimonio con Simona Ventura, le sue parole hanno spiazzato tutti.

Rivelazioni shock su Simona Ventura, cosa ha svelato Stefano Bettarini

In un’intervista concessa al Corriere della Sera l’ex calciatore ha svelato un retroscena spiazzante che riguarda la sua ex moglie, ha raccontato la sua versione dei fatti in merito alla fine del loro matrimonio. A detta sua lo fecero passare per un donnaiolo perché quella era la soluzione più comoda, quello mediaticamente più debole era lui. Ha poi detto: “Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai.”

Stefano Bettarini è convinto che se avesse aspettato avrebbe scoperto altro. Oggi entrambi sono felici dal punto di vista sentimentale, lui da anni è legato a Nicoletta Larini e lei tra qualche mese convolerà a nozze con Giovanni Terzi. Si sarebbero dovuti già sposare qualche anno fa ma a causa del Covid ed altri imprevisti sono stati costretti a rimandare per ben tre volte. Simona Ventura e il compagno non vedono l’ora di diventare marito e moglie, da poco ha rivelato che pronunceranno il fatidico ‘si’ il prossimo 6 luglio a Rimini, nel loro posto del cuore.