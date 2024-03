Simona Ventura, svelati alcuni dettagli sul matrimonio con Giovanni Terzi

Tra Simona Ventura e Giovanni Terzi le nozze saranno sontuose, lei svela il numero impressionante riguardo agli invitati previsti, roba da sceicchi.

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono molto felici insieme, e ce ne hanno dato la dimostrazione con la loro partecipazione in comune all’ultima edizione di “Ballando con le stelle”. La conduttrice televisiva ed il giornalista e scrittore sono molto bene assortiti.

Ogni volta che si fanno vedere insieme, Simona Ventura e Giovanni Terzi appaiono sorridenti e felici, come se fossero dei ragazzini alle prime armi in amore. Invece sono entrambi alquanto scafati dalla vita, anche e soprattutto in ambito sentimentale.

Il percorso vissuto da lei è ben noto, con un matrimonio finito alle spalle che risale a molto tempo fa. Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, la Ventura aveva avuto un matrimonio con l’ex calciatore, Stefano Bettarini. Quell’unione ha portato alla nascita di due figli ma fu tormentata da tradimenti reciproci, soprattutto da parte di lui.

Poi la Ventura ha avuto una relazione non molto felice anche con Gerò Carraro, figlio di Nicola Carraro, che da anni è il marito di Mara Venier. Pure con quest’ultima c’erano state delle difficoltà, poi rientrate. E con Giovanni Terzi lei è tornata a rivivere, una cosa che pure la Venier le aveva detto durante una ospitata di Super Simo a “Domenica in”. Con Terzi lei si sposerà nei prossimi mesi, e spuntano i primi dettagli.

Simona Ventura e Giovanni Terzi, nozze da pascià

Lui le aveva fatto una proposta in diretta televisiva a “Ballando con le stelle”, proposta che la Ventura aveva accettato. Le nozze sono fissate per il 6 luglio prossimo a Rimini, in riva al mare. La location prestabilita è il Grand Hotel e l’organizzatore della cerimonia sarà nientemeno che il conosciutissimo Enzo Miccio.

Lui è il wedding planner più famoso d’Italia, sinonimo di garanzia in merito al fatto che tutto quanto andrà per il verso giusto. La diretta interessata, in occasione di un’altra sua partecipazione televisiva, ha svelato il perché della scelta di Rimini come posto in cui celebrare il matrimonio suo e di Giovanni Terzi.

Ne ha parlato in particolare a “È sempre mezzogiorno” con Antonella Clerici. La città romagnola rappresenta il posto speciale per lei e per Terzi, l’evento poi conterà la bellezza di ben mille invitati all’incirca. E sull’abito da sposa Simona Ventura pure si è lasciata sfuggire qualcosa, anche se per ovvi motivi non può fare molte anticipazioni.

L’abito sarà bianco, come impone la tradizione, ma la Ventura promette spettacolo, “visto che siamo donne di spettacolo”. Ci sono altri matrimoni vip all’orizzonte, quello di Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro e di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser. Mentre chi non si sposerà più è Belen Rodriguez, che dopo la proposta ricevuta da Elio Lorenzoni a novembre scorso, all’improvviso si è lasciata con quest’ultimo.