Cecilia Rodriguez si sposa, ma non sarà Belen la testimone: “Ho scelto qualcun altro al posto suo”

Manca sempre meno al matrimonio di Cecilia Rodriguez, chi le farà da testimone? La splendida influencer non ha scelto Belen, svelato il motivo della sua decisione.

Sempre incantevole e in perfetta forma la favolosa showgirl e influencer argentina conquista tutti ogni volta che si mostra, per i suoi seguaci non notarla è proprio impossibile. Questi ammirandola in tutta la sua magnifica bellezza e sensualità restano sempre a bocca aperta e non possono fare a meno di riempirla di apprezzamenti e like.

In Italia è approdata da diversi anni e all’inizio ha fatto parlare di sé perché è la sorella della più nota Belen Rodriguez, col tempo però è riuscita a conquistare tutti con il suo modo di fare e il suo fascino irresistibile, oggi è un personaggio molto amato e seguito. Sul piccolo schermo ha partecipato a diversi reality dove si è fatta conoscere meglio dai telespettatori, l’abbiamo anche vista più volte in vari programmi come ospite e nei panni di conduttrice. Sui social il suo seguito è in continuo aumento, oggi Cecilia Rodriguez conta 4,7milioni di follower sul suo profilo Instagram.

Cecilia Rodriguez annuncia la data delle nozze con Moser, Belen non sarà la sua testimone

Da circa sette anni la splendida influencer argentina è legata sentimentalmente a Ignazio Moser, la loro bellissima storia d’amore è nata durante la loro partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. L’intesa tra loro fu palese sin dall’inizio, per l’ex ciclista la sorella di Belen lascio l’allora fidanzato Francesco Monte. La passione scoppiò dopo pochissimo tempo e da quel momento non si sono più separati. Dopo il reality sono andati a convivere e da allora si mostrano sempre più complici e innamorati, il loro rapporto ha vissuto qualche momento di crisi ma sono riusciti a riconciliarsi e ad essere ancora più uniti.

A ottobre del 2022 Moser ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla compagna facendola emozionare moltissimo, Cecilia Rodriguez era al settimo cielo. Si sarebbero dovuti sposare ad ottobre del 2023 ma la data è stata rimandata, nei giorni scorsi a Verissimo hanno svelato che si sposeranno il 30 giugno. Durante l’ospitata di coppia hanno svelato alcuni dettagli sulle nozze, l’ex gieffina ha anche rivelato che non sarà Belen la sua testimone.

Cecilia Rodriguez ha scelto lui come testimone di nozze, che ruolo avrà Belen

A Silvia Toffanin Chechu e il compagno hanno fatto sapere che saranno circa duecento nel giorno in cui pronunceranno il tanto atteso ‘si’, la lista l’hanno fatta due volte e pensano di essere stati molto bravi. Hanno anche rivelato che il giorno prima festeggeranno con le loro famiglie, poi con i loro amici.

Il testimone di Cecilia Rodriguez non sarà Belen, parlando di lei ha svelato: “Sarà la mia damigella d’onore, come ho fatto io al suo matrimonio.” A detta sua la accompagnerà e la aiuterà in quel momento di ansia. Il suo testimone sarà il fratello Jeremias, in merito a ciò ha detto: “Lui è stato sempre vicino a noi, quindi è il testimone per eccellenza.”

Con il cognato Ignazio Moser ha un rapporto davvero speciale, lui stesso ha detto che sono molto legati e che nella casa più spiata d’Italia aveva stretto un rapporto prima con lui e poi con Cecilia. I due si sono lasciati sfuggire qualche altro dettaglio sulle nozze, a portare gli anelli sarà il nipote Santiago e avranno un ruolo anche i loro amatissimi cani.