Si sente male durante l’allenamento in palestra: tecnico radiologo muore sotto gli occhi dei compagni

Un uomo di 45 anni è morto improvvisamente questa mattina mentre si stava allenando all’interno di una palestra di Sassari. Inutile il tempestivo intervento dei sanitari.

Si è sentito male all’interno della palestra, dove si stava allenando, ed è crollato al suolo senza più riprendersi. È morto così un uomo di 45 anni, nella mattinata di oggi a Sassari. I presenti, tra cui alcuni medici, hanno prestato i primi soccorsi e dato l’allarme.

Presso la palestra è, dunque, arrivata l’equipe medica del 118 che ha proseguito le manovre di rianimazione, ma dopo numerosi tentativi non c’è stato nulla da fare: i sanitari si sono arresi costatando la morte del 45enne. Intervenuti per le verifiche del caso e gli accertamenti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Sassari, si sente male in palestra: muore tecnico radiologo di 45 anni

Ciro Pianura, tecnico radiologo e allenatore di basket di 45 anni, è morto improvvisamente questa mattina, venerdì 15 marzo, a Sassari mentre si trovava nella palestra Sport Club 900.

Il 45enne aveva raggiunto la palestra, sita in via degli Astronauti, per allenarsi con alcuni compagni, quando, intorno alle 7, come scrivono i colleghi de La Nuova Sardegna, si è sentito male ed è crollato al suolo, privo di sensi. Accorgendosi di quanto accaduto, le persone che si trovavano sul posto, tra cui alcuni medici, hanno chiamato il 112 e immediatamente soccorso Pianura avviando le manovre di rianimazione.

Pochi minuti dopo, è arrivata un’ambulanza con a bordo l’equipe medica del 118. I soccorritori hanno proseguito le manovre salvavita per circa un’ora, ma dopo i vari tentativi hanno dichiarato la morte del 45enne che sarebbe sopraggiunta a causa di un improvviso arresto cardiaco.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo di provincia sardo che hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per ricostruire nel dettaglio la tragedia. La salma è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale dell’università a Rizzeddu a disposizione dell’autorità giudiziaria che, nelle prossime ore, potrebbe stabilire ulteriori accertamenti.

Un mese fa una tragedia analoga

La tragedia ha sconvolto il titolare e tutti i frequentatori della palestra, ma anche l’intera comunità di Sassari, dove Pianura era molto conosciuto. Tanti i messaggi di cordoglio per i familiari del 45enne.

Un dramma simile si era consumato circa un mese fa a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un ragazzo di 29 anni era morto, stroncato da un malore, mentre si allenava all’interno di una palestra. Anche in quel caso i soccorsi non avevano potuto far nulla per salvare il giovane.