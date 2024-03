Pierpaolo Pretelli, la rivelazione inaspettata: “Ho avuto crisi di panico”

Pierpaolo Pretelli parla del suo percorso professionale e spiazza tutti con una rivelazione del tutto inaspettata, l’ex gieffino ha avuto crisi di panico.

Era giovanissimo quando è approdato per la prima volta sul piccolo schermo, ha fatto il suo debutto nel 2015 a Striscia la notizia nei panni di velino al fianco di Elia Fongaro. Grazie al noto tg satirico conquistò un incredibile visibilità, in questi anni diversi sono i ruoli che ha ricoperto in televisione, ha debuttato anche come conduttore.

A fargli ottenere grande visibilità è stata anche la sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2020, nella casa più spiata d’Italia ha trovato anche l’amore con la splendida Giulia Salemi. Pierpaolo Pretelli si sta facendo sempre più spazio nel mondo dello spettacolo e della televisione, ha vinto la quarta edizione di Tale e Quale Show, ha condotto insieme alla compagna Ex On The Beach e molto altro ancora.

Pierpaolo Pretelli racconta il difficile periodo vissuto, aveva anche attacchi di panico

L’ex gieffino sta conquistando molto successo ma in passato si è ritrovato ad affrontare un momento molto delicato e difficile della sua vita, a svelarlo è stato lui stesso a La Vita in diretta. Durante un servizio sulla depressione tra i giovani ha fatto sapere che dopo Striscia la notizia e un primo momento di visibilità le cose non andavano bene.

In quel periodo faceva il cameriere e per arrotondare lavorava anche la sera. Riusciva a vedere il figlio pochissimo e questo gli ha causato un incredibile down, ha avuto anche delle crisi di panico. Ha poi aggiunto: “Il problema è che tu non riesci a capire che hai un attacco di panico e hai bisogno di persone che ti aiutino a capire. Devi avere dei sostegni, chi ti aiuta a uscirne.” Pierpaolo Pretelli in quella difficile fase della sua vita ha potuto contare sul sostegno e l’aiuto di familiari e amici e pian piano è riuscito a ritrovare se stesso, oggi sta bene ed è molto sereno.

La crisi con Giulia Salemi è un ricordo lontano, oggi sono più innamorati che mai

Sui social si mostrano sempre molto complici e felici, la loro storia d’amore procede infatti a gonfie vele. Più volte il loro rapporto ha affrontato delle turbolenze, ma il forte sentimento che provano li ha aiutati a risolvere i problemi di coppia. Le prime voci di crisi erano trapelate quando lei ha vestito i panni di opinionista social al Grande Fratello, lei stessa in lacrime aveva ammesso in studio che stavano cercando di superare le loro difficoltà perché si amavano ancora. Dopo qualche giorno fortunatamente era tornato il sereno tra loro.

Nei mesi scorsi erano apparsi di nuovi distanti, per mettere a tacere tutti i pettegolezzi avevano chiesto ai loro tantissimi fan un po’ di tempo e di rispetto perché stavano vivendo un momento delicato. Non è noto cosa sia successo tra loro però anche questa volta sono riusciti a ritrovarsi, spesso condividono sui loro profili Instagram la loro quotidianità con chi li segue e giorno dopo giorno si mostrano più innamorati che mai.