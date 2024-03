Eurovision Song Contest per San Marino i Megara: chi è la rock band che ha lasciato a casa Loredana Bertè

La rock band di formazione spagnola ha battuto la favoritissima Loredana Bertè e ora rappresenterà San Marino all’Eurovision 2024: ecco chi sono i Megara.

In conferenza stampa a Sanremo, Loredana Bertè aveva quasi supplicato stampa e pubblico di votarla e farla vincere perché lei a Malmö per l’Eurovision 2024 -ma anche per rompere le scatole all’ex marito- ci voleva andare. Poi sappiamo com’è andata, un premio a casa, per lei sicuramente il più importate, l’ha portato, ma non quello necessario affinché avesse l’accesso diretto per un volo verso la Svezia.

Così ci ha riprovato a San Marino che ogni anno sceglie attraverso una “Voce per San Marino” il proprio rappresentante all’Eurovision. Era tra le favoritissime, nonostante ci fosse altri artisti ben quotati, ma anche qui alla fine si è dovuta arrendere e tornare a casa a mani vuote. La piccola Repubblica situata nel centro-nord dell’Italia ha scelto di farsi rappresentare dai Megara. Così, dopo aver conosciuto meglio i rappresentati di Regno Unito, Ucraina e dell’Italia, è il momento di scoprire chi sono i Megara la rock band che ha spodestato la più nota e amata rocker italiana.

I Megara, la rock band che punta in alto

Li hanno definiti alternative metal ma anche fucsia metal -neologismo che gioca con le parole “fuck” e fucsia- per lasciar appunto intendere la mescolanza di generi che affrontano nella loro musica, ma anche la volontà di non farsi definire da nessun altro genere al di fuori del rock.

I Megara sono, quindi, una rock band formatasi a Madrid nel 2015, anno in cui pubblicano anche il loro primo EP Muerase quien pueda (letteralmente, ‘muore chi può’ ndr). All’anno successivo risale invece il primo album, Siete. Il vero successo arriva però nel 2018 quando la band formata da Kenzi (voce), Tio Rober (chitarra), Vitti (basso) e Raphaela (batteria) pubblica Aquì estamos todos locos (qui siamo tutti matti, ndr) lavoro in studio con il quale sono arrivate le prime esibizioni a festival importanti.

Nel 2022 pubblicano l’ultimo album all’attivo Truco o trato; l’anno successivo si propongono come rappresentanti per la Spagna all’Eurovision, ma la loro Arcadia nonostante il successo non passa alla fase successiva.

Megara il brano all’Eurovision è 11:11

Il brano che porteranno all’Eurovision è 11:11 quello con il quale hanno vinto Una Voce per San Marino. La canzone era già stata proposta al Benidorm Fest– festival musical che la Spagna Utilizza per scegliere il brano dell’Eurovision- ma è stata scartata. Ci hanno provato, vincendo, all’estero e arrivano così alla realizzazione di un sogno.

Nel brano, in cui si ritrovano anche sonorità del flamenco, si raccontano le esperienze della band e si tratta in particolare di un testo in cui la band non le manda a dire ai loro detrattori che, nonostante cerchino di scoraggiarli e spezzare i loro cuori, i quattro riescono comunque ad andare avanti grazie all’affetto degli altri.