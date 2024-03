Lavastoviglie, fai questa cosa una volta al mese: lo dicono gli idraulici, il motivo

Se non sai come pulire la tua lavastoviglie non preoccupatevi a rivelare cosa fare sono stati proprio gli idraulici: il metodo infallibile per la pulizia dell’elettrodomestico.

Gli elettrodomestici necessitano di manutenzione, se quest’ultima manca è normale che in men che non si dica non funzioneranno più come un tempo. In merito, a dare qualche consiglio in più sono stati proprio gli idraulici che hanno spiegato come riuscire ad avere una lavastoviglie non solo pulita, ma anche sempre prestante.

Il trucchetto indicato da loro può essere utilizzato, almeno ogni 30 giorni e il risultato, statene certi, sarà sensazionale. La bella notizia sta proprio nel fatto che la soluzione può essere preparata in casa e non occorrerà andare alla ricerca del prodotto all’interno dei supermercati.

Lavastoviglie, il metodo che gli idraulici consigliano

La lavastoviglie è diffusa in tutte le case. Diciamolo chiaro, questo elettrodomestico ci ha letteralmente salvato la vita in alcune occasioni, ritornare, infatti, ad avere una cucina ordinata è possibile e basterà azionare l’elettrodomestico, dopo aver collocato al suo interno tutto quello che c’è di sporco, come ad esempio: pentole, padelle, posate, piatti e barattoli.

Ovviamente, è bene tenere a mente che l’elettrodomestico va pulito periodicamente per evitare che al suo interno non si accumulino sporcizia e calcare e in nostro aiuto arrivano proprio gli esperti del settore, ovvero gli idraulici. Non tutti sanno che una cattiva manutenzione e, dunque, la mancanza di pulizia possono comportare un maggiore spreco di energia, quindi è il caso di agire e mettere in pratica questo consiglio almeno una volta al mese. Esiste anche un piccolo trucco per avere stoviglie asciutte, basta un asciugamano.

Per farlo, gli esperti consigliano di preparare una miscela. Questo l’occorrente: acqua (una tazza), qualche goccia di detersivo per i piatti (2-3 gocce), sale per lavastoviglie q.b., 1 tazza di acqua demineralizzata, 2 cucchiaini di acido citrico. Poi procuriamo un vecchio spazzolino e uno stuzzicadenti. Dopo aver reperito, tutto l’occorrente possiamo iniziare.

Mettiti all’opera per pulire la tua lavastoviglie

In primis, è necessario smontare il filtro e prepariamo la miscela composta da bicarbonato e detersivo, questa servirà per pulire le varie parti dell’elettrodomestico, per una pulizia più profonda utilizziamo il vecchio spazzolino da denti. Laviamo il filtro e tutto quello che abbiamo smontato direttamente sotto il rubinetto, asciughiamo e rimontiamo, ma attenzione non dimenticate di aggiungere il sale, solo così si eviterà la formazione del fastidiosissimo calcare.

Terminata questa operazione, occupiamoci dell’ultima fase, in questo caso sarà necessario versare all’interno di un contenitore acido citrico e acqua demineralizzata, andiamo a versarla sul fondo e adesso chiudiamo tutto e azioniamo un lavaggio. Prestiamo attenzione: l’elettrodomestico dovrà essere vuoto. Quando il lavaggio sarà terminato corriamo a vedere i risultati sorprendenti!