Box doccia, da quando lo pulisco così non vedo più tracce di calcare: ti rivelo come faccio

Box doccia, ho risolto così e ho eliminato definitivamente il calcare: tutto quello che ho utilizzato per una pulizia corretta.

Non c’è cosa più brutta di dover mettersi a pulire i vetri dopo una doccia rilassante. Purtroppo, però, si sa non farlo significa solo ritrovarsi ad avere superfici macchiate e colme di calcare. Il mio consiglio è quello di mettersi all’opera immediatamente, solo così la pulizia non diventerà particolarmente frustrante e faticosa.

Per molti si tratta di una faccenda domestica da rimandare, ma con questo semplice metodo si può risolvere in men che non si dica. Vi spiego subito come faccio e come finalmente mi sono liberata delle macchie.

Box doccia, elimina così il calcare

Il calcare è il nemico per eccellenza delle superfici, soprattutto per quanto riguarda i vetri della doccia. Le gocce d’acqua lasciano residui che inevitabilmente macchiano il vetro, rendendolo opaco. Il motivo per cui è necessario agire tempestivamente è semplice, più passano i giorni, più la sporcizia tenderà ad incrostarsi.

Se non abbiamo il tempo di lavarle perché abbiamo altri impegni, il consiglio è quello di procedere con l’asciugatura tempestivamente, in questo modo il grosso sarà tolto. Se, invece, dobbiamo pulirla a fondo allora seguite il mio metodo semplice e veloce. Molti, in questo momento, si staranno chiedendo se vale per entrambi i casi, ovvero quando si tratta di vetri o box in plastica. La risposta è sì.

Tutto quello che dobbiamo procurare è dell’aceto, proprio come facciamo per la pulizia dei lampadari. Questo ingrediente ha il poter di far tornare le nostre superfici pulite come un tempo, ma andiamo a scoprire come andrebbe utilizzato. Io prima di iniziare a pulire creo una miscela, in un flaconcino spray verso dell’acqua tiepida e aggiungo un bicchiere di aceto di vino bianco, mescolo e nebulizzo il prodotto direttamente sulle superfici. Successivamente mi servo di una spugna, strofino e, infine, risciacquo. Mi servo di un panno in microfibra per completare e asciugare tutto alla perfezione.

La muffa la elimino così

Purtroppo, può accadere che si formi della muffa all’interno della nostra doccia, nulla da temere si può risolvere. Anche in questo caso si può fare una scelta sostenibile perché per rimuoverla possiamo utilizzare il bicarbonato. A tal proposito, basterà utilizzare un’altra miscela, ma questa volta l’ingrediente principale è proprio il bicarbonato.

In una ciotola collochiamo tre cucchiai di quest’ultimo e aggiungiamo dell’acqua, versiamolo sulle zone da trattare e strofiniamo energicamente con l’aiuto di un vecchio spazzolino da denti. Attendiamo qualche minuto e procediamo con il risciacquo. Questo metodo mi ha liberata definitivamente dalla muffa che si forma tra una piastrella e l’altra all’interno della doccia.