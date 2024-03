Se pulisci così le zanzariere non le rovinerai: il metodo efficace

La pulizia delle zanzariere rappresenta una grossa fonte di stress, ma è una mansione obbligatoria: i trucchi per pulirle in modo facile.

Le zanzariere rappresentano un elemento essenziale della casa. Queste ci proteggono dall’invasione degli insetti, perciò sono fondamentali, specie durante il periodo estivo. In particolare, chi vive in luoghi pieni di verde, deve fare particolarmente attenzione: mosche, ragni, cavallette, sono pronte a entrare in casa. Ma ovviamente, queste sono essenziali in ogni luogo per la protezione dalle fastidiose zanzare.

Dunque, le zanzariere sono un valido supporto per contrastare l’azione delle zanzare, per evitare di essere punti a ogni ora del giorno. Tuttavia, tendono a sporcarsi, e non poco. È inevitabile, la retina tende ad accumulare smog e polvere, e non è semplice rimuovere il tutto e farle tornare pulite. Uno stress che affligge tante persone, le quali preferiscono soprassedere. In realtà, si può intervenire in modo funzionale.

Come pulire le zanzariere con i prodotti ideali: qualche piccolo trucco

Prima di procedere con l’utilizzo dei detergenti, sarebbe opportuno rimuovere prima la polvere accumulata e rimasta intrappolata sulle reti. Per compiere questa operazione, si può usare l’aspirapolvere, un phon oppure un panno elettrostatico. Detto ciò, possiamo passare all’utilizzo dei detergenti più adatti. Come sempre, è meglio evitare prodotti troppo aggressivi.

Prodotti aggressivi possono rovinare le nostre zanzariere, perciò è bene ricorrere a prodotti naturali, come ad esempio sapone di Marsiglia, aceto bianco e acqua. In commercio, poi, esistono anche degli strumenti a vapore, molto funzionali. I prodotti citati vanno bene non solo per la pulizia delle rete, ma anche per la pulizia dell’intera struttura, come ad esempio la cornice in metallo.

Ma vediamo nello specifico come pulire e igienizzare i vari tipi di zanzariere. Ad esempio, le zanzariere fisse, si puliscono molto più facilmente rispetto a quelle smontabili. All’interno di una bacinella, riempita con tre litri di acqua, ci versiamo l’aceto bianco. Dopo aver passato velocemente uno sgrassatore sulla superficie, sciacquiamo con una spugna, bagnata con acqua e aceto.

Il metodo efficace per la pulizia della zanzariera di casa

Per finire, con un panno in microfibra inumidito passiamo al risciacquo finale. Per quanto riguarda le zanzariere a plissettate, la pulizia diventa ancora più stressante e approfondita. In tal caso, si elimina più polvere possibile, possiamo utilizzare anche una spazzola o un pennello per rimuovere lo sporco, dopodiché, facciamo un passaggio veloce con un panno umido.

Passiamo un detergente delicato, magari una miscela di acqua e sapone di Marsiglia, infine asciughiamo. Le zanzariere a rullo garantiscono una maggiore protezione dello sporco. Tuttavia, anche in questo caso, possiamo lavare periodicamente le reti spruzzando uno sgrassatore, lasciandolo agire per qualche istante, per poi risciacquare una spugna imbevuta di acqua e sapone di Marsiglia.

Non solo zanzariere, è importante tenere sempre in ordine la casa, a tal proposito, se la casa è disordinata per via dei bambini piccoli, c'è un metodo da provare. Oppure, ecco qualche consiglio per la pulizia della cucina sfruttando un solo ingrediente.