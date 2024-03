Investito da un furgone mentre va a scuola: Pierluigi muore a soli 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è morto nel pomeriggio di ieri in ospedale a Perugia, dove era arrivato il giorno prima dopo essere stato investito da un furgone.



Non ce l’ha fatta il ragazzo di soli 17 anni che era stato travolto da un furgone nella mattinata di mercoledì a Perugia. L’adolescente, dopo l’incidente, era stato trasportato in ospedale, dove i medici hanno fatto di tutto per salvargli la vita, purtroppo, però, ieri pomeriggio il tragico epilogo.

A lanciare l’allarme era stato lo stesso conducente del furgone, un 47enne che si era fermato a prestare soccorso. Ora le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire la dinamica esatta della tragedia e, in tal senso, nelle prossime ore potrebbe essere disposta l’autopsia sulla salma.

Incidente mortale nella mattinata di mercoledì 13 marzo a Perugia, dove un ragazzo è stato investito da un furgone. La vittima è Pierluigi Pescatori, 17enne residente in città.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, come riportano varie testate locali e la redazione di Repubblica, si stava recando presso la fermata dove avrebbe dovuto prendere il pullman che l’avrebbe accompagnato a scuola, l’istituto tecnico Volta che frequentava. Mentre attraversava la strada, in via San Galigano, Pierluigi è stato centrato in pieno da un furgone, condotto da un 47enne.

Il conducente del mezzo si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta l’equipe medica del 118 che ha prestato le prime cure al ragazzo, poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Qui, i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico e fatto il possibile per salvargli la vita, ma tutto è stato inutile: nel pomeriggio di ieri è stato dichiarato il decesso di Pierluigi. Fatali le lesioni riportate nell’incidente.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che, effettuati i rilievi di legge, stanno ora indagando per determinare la dinamica esatta dei fatti. Il 47enne è stato accompagnato in ospedale e sottoposto a tutti i test di rito. Non si esclude che, nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria possa stabilire l’autopsia sulla salma.

L’amministrazione comunale di Perugia e l’istituto Volta hanno voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia del 17enne deceduto.

