Donna travolta e uccisa da un camion: ennesima tragedia sulle strade

Una donna di 74 anni è morta questa mattina a Rovereto, in provincia di Trento, dopo essere stata investita da un camion. Inutile il tempestivo intervento dei soccorritori.

Un incidente stradale è costato la vita ad una donna di 74 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina a Rovereto, comune della provincia di Trento. La vittima è stata travolta da un camion che sembra stesse effettuando una manovra in retromarcia.

Prontamente sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la 74enne, ma ogni sforzo non è servito a nulla: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte. Gravissimi i traumi riportati nell’investimento. Le forze dell’ordine, giunte sul posto, stanno adesso indagando sull’incidente mortale.

Rovereto, investita da un camion in retromarcia: perde la vita una donna di 74 anni

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese, un bilancio che costantemente continua ad aggravarsi. Nella mattinata di oggi, mercoledì 13 marzo, una nuova tragedia: una donna di 74 anni è stata investita e uccisa da un camion a Rovereto, in provincia di Trento.

La 74enne, di cui non si conoscono le generalità, intorno alle 9, come scrivono alcune fonti locali ed i colleghi di Rai News, si trovava in via Craffonara, quando è stata centrata in pieno da un mezzo pesante che sembra fosse impegnato in una manovra in retromarcia, all’altezza di una rotatoria. Un impatto che non ha lasciato scampo all’anziana.

Quando il personale medico del 118, difatti, ha raggiunto il luogo della tragedia era ormai troppo tardi: i sanitari hanno potuto solo dichiararne la morte che sarebbe avvenuta sul colpo.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia Locale di Rovereto che hanno provveduto ai rilievi di legge ed ora stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia. In tal senso, le forze dell’ordine hanno sentito il conducente del camion.

Nella notte tra lunedì e martedì un altro incidente mortale

Nella notte tra lunedì e martedì, un grave incidente stradale a San Giovanni Reatino frazione di Rieti, era costato la vita ad una ragazza di 26 anni. La giovane viaggiava a bordo di un’auto, condotta dal fidanzato, che si è scontrata frontalmente con un tir sulla via Salaria. Anche in quel caso i soccorritori, giunti sul posto, non avevano potuto far altro che dichiarare la morte della 26enne.