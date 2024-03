Francesca Fioretti da lacrime: cosa risponde alla figlia che le chiede dove sia papà Davide Astori

Francesca Fioretti si è lasciata andare a una confessione da lacrime, svelando cosa risponde alla figlia quando le chiede dove sia papà Davide Astori, mancato sei anni fa.

Fascino travolgente e talento immenso nella recitazione, Francesca Fioretti è una famosa attrice, conosciuta per le sue interpretazioni in fiction e film di successo. Malgrado i traguardi raggiunti nella sua carriera, la vita della Fioretti non è stata affatto rose e fiori, anzi.

Nata il 23 marzo 1985, di origini campane, mentre studia economica all’università, Francesca muove i primi passi da modella, per poi conoscere la fama in seguito alla partecipazione al “Grande Fratello” nel 2009, arrivando in semifinale. Dopo questa esperienza, capisce di voler lavorare nel mondo dello spettacolo, trasferendosi a Roma, dove studia recitazione, affermandosi come attrice. In seguito, prendere parte a Pechino Express, dove si posiziona seconda nel 2016 (scopri qui un retroscena drammatico su una nota coppia).

Francesca Fioretti: il ricordo più straziante e la drammatica confessione

Nel cuore di Francesca Fioretti c’è un dolore ardente che da anni la tormenta. L’attrice ha perso l’amore della sua vita: si tratta l’ex calciatore Davide Astori, conosciuto nel 2013 durante una festa, per poi ben presto innamorarsene. I due sono andati a convivere a Firenze, visto che lo sportivo è una stella della Fiorentina e dopo tre anni, è nata la piccola Vittoria.

Poi è arrivata la tragedia terribile: Astori si è spento il 4 marzo 2018. In quel giorno tremendo, la vita di Francesca e della figlia Vittoria è stata stravolta per sempre. Il calciatore è stato trovato privo di vita in una camere di albergo di Udine, dove si trovava per giocare una partita: sembra che sia stato un problema cardiaco la causa del decesso. In seguito alla morte del calciatore, è stato aperto un processo contro il medico consulente della Fiorentina, Giorgio Galanti. Quell’evento è stato un trauma immenso per la Fioretti a cui ha dedicato il suo libro autobiografico “Io sono l’amore” (qui scopri un drammatico lutto nel cinema).

A distanza di sei anni dal decesso del campione, l’attrice ha raccontato come quando la figlia le chiede dov’è il padre, lei risponde di pensare che sia in un posto più bello, anche se poi in realtà è anche sempre al loro fianco.

Francesca Fioretti e il nuovo amore: chi è il suo attuale compagno

Dopo la perdita del suo compagno di vita, per la Fioretti le cose non sono state affatto semplici. Dopo anni di sofferenza, l’attrice è riuscita a trovare di nuovo l’amore al fianco di Aleksandar Kolarov, ex calciatore serbo.

I due sono stati pizzicati insieme dai paparazzi, ma sono super riservati, tenendo la loro storia lontana dai riflettori. Pertanto, non si hanno molti dettagli sulla loro relazione.