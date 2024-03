Taylor Mega, la rivelazione inaspettata: “Ho avuto un flirt proprio con lui”

Sul piccolo schermo si è lasciata sfuggire un’interessante rivelazione sulla sua sfera personale, Taylor Mega ha avuto un flirt con un noto imprenditore.

La splendida influencer si è fatta conoscere sui social quando era giovanissima ma la vera popolarità l’ha ottenuta con la sua partecipazione nel 2019 all’Isola dei famosi. Poco dopo è approdata anche al Grande Fratello Vip nei panni di ospite e spesso l’abbiamo vista in vari salotti televisivi.

Con il suo modo di fare, la sua bellezza mozzafiato e il suo corpo da favola di certo non passa inosservata e manda continuamente il web in delirio. Taylor Mega è un vero spettacolo e i suoi seguaci non si stancano mai di riempirla di apprezzamenti e like. Sui social il suo seguito è in continuo aumento, ad oggi vanta ben 2,8milioni di follower sul suo profilo Instagram, questi impazziscono per lei.

Popolarità e vita privata, Taylor Mega senza freni in televisione

Una delle sue più grandi passioni è lo sport, lei si allena moltissimo e i risultati sono pazzeschi, con il suo corpo statuario lascia continuamente i suoi affezionati e tantissimi fan a bocca aperta. Sui social sono soprattutto gli scatti piccanti e sensuali ad infuocare il web, quelli in cui non mette in evidenza solo la sua fantastica bellezza ma anche le sue magnifiche curve, toglierle gli occhi di dosso è proprio impossibile. Tra le varie cose Taylor Mega ha creato anche un programma di allenamento chiamato ‘Mega Fitness’ che le sta facendo ottenere non poco successo, in moltissimi infatti si affidano a lei per avere una forma fisica da paura.

Nei giorni scorsi la splendida influencer è stata ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio, programma in onda su Rai 2. In merito ai suoi notevoli guadagni ricavati con i social ha fatto sapere che le è capitato di ricevere anche 40mila euro a post, però dipende tutto dai lavori. Ci ha tenuto poi a precisare che lei ha sempre messo il denaro da parte perché è quello che le hanno insegnato i suoi genitori.

Taylor Mega ha avuto un flirt con lui, la rivelazione stupisce

In passato la splendida influencer è stata legata sentimentalmente a Tony Effe, non ha rivelato molti dettagli sulla loro storia d’amore ma ha fatto sapere che tra loro non è finita male, vuole ancora molto bene all’ex fidanzato. Alla conduttrice ha poi rivelato di aver avuto anni fa un flirt con Flavio Briatore, quando? Prima della sua partecipazione all’Isola dei famosi, tra loro però è durata pochissimo.

Taylor Mega non voleva che la notizia diventasse pubblica, infatti quando si mostrava sui social non faceva capire che si trovava a Monte Carlo. Ha poi svelato di aver conosciuto l’ex marito di Elisabetta Gregoraci nel Principato. Alla conduttrice ha rivelato: “Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo”. Quando tra loro è finita le è dispiaciuto? A questo domanda ha risposto di no e ha spiegato che è stato un ‘ghosting’ da entrambe le parti. Parlando invece dei suoi sogni futuri ha fatto sapere che le piacerebbe trovare l’amore e avere una figlia.