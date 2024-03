Orrore in un appartamento: giovane donna uccisa dal marito sotto gli occhi della figlia

Ieri sera, in un appartamento in zona Quadraro a Roma, una donna di 37 anni è stata uccisa a coltellate dal marito al culmine di una lite.

Omicidio nella serata di ieri a Roma, dove una giovane donna di 37 anni è stata uccisa a coltellate nell’abitazione in cui viveva, in zona Quadraro. A colpirla è stato il marito 36enne al culmine di un’accesa lite.

L’allarme è scattato quando alcuni vicini di casa, sentendo le urla provenire dall’appartamento della coppia, hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia di Stato. La 37enne è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare per salvarle la vita. Il marito, fuggito dopo l’aggressione, è stato rintracciato poco dopo e arrestato. In casa si trovava anche la figlia della coppia, una bimba di 5 anni che avrebbe assistito al delitto.

La donna, secondo quanto ricostruito, come riportano alcune fonti locali e la redazione di Fanpage, avrebbe discusso con il marito, un 36enne anch’egli di nazionalità cinese. Al culmine del litigio, quest’ultimo, avrebbe impugnato un coltello e colpito ripetutamente la coniuge, davanti alla figlia, una bimba di 5 anni. Le urla disperate, hanno destato l’attenzione di alcuni residenti che subito hanno chiamato i soccorsi.

In via Livilla sono arrivati un equipaggio del 118 e gli agenti della Polizia di Stato che hanno trovato la giovane donna, riversa sul pavimento in un lago di sangue. La 36enne è stata caricata in ambulanza e trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici non hanno potuto fare niente per salvarla: poco dopo il ricovero, è stato dichiarato il decesso.

L’uomo rintracciato poco dopo dalla Polizia

Gli agenti, invece, hanno subito avviato le ricerche del marito che, nel frattempo, aveva lasciato l’abitazione: l’uomo è stato individuato poco dopo e arrestato. La figlia della coppia, invece, trovata in casa è stata affidata agli assistenti sociali.

Ora sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e determinare il motivo alla base della lite tra marito e moglie, poi culminata nel delitto. Sulla salma, nelle prossime ore, l’autorità giudiziaria stabilirà l’esame autoptico.