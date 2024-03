Uccide la moglie a coltellate e aggredisce la vicina: fermato 57enne

Un uomo di 57 anni è stato fermato con l’accusa di aver ucciso a coltellate la moglie 50enne e aggredito la vicina di casa: la tragedia ieri pomeriggio a Taurisano (Lecce).

Una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate dal marito nel pomeriggio di ieri a Taurisano, comune della provincia di Lecce. L’uomo, un 57enne, dopo essere rientrato in casa avrebbe aggredito la coniuge che, per provare a salvarsi, era scappata in casa della vicina. Qui, però, il 57enne l’avrebbe accoltellata ancora ed aggredito la vicina di casa che aveva cercato di difendere la vittima.

Immediato l’intervento sul posto delle forze dell’ordine e del personale medico del 118. La 50enne è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta poco dopo per le gravissime lesioni. La vicina, invece, è rimasta ferita lievemente. Il 57enne è stato accompagnato in commissariato e sottoposto a fermo.

Dramma familiare a Taurisano, in provincia di Lecce. Nel pomeriggio di ieri, sabato 16 marzo, un 57enne ha aggredito e ucciso la moglie, Aneta Danelczyk, 50enne di origini polacche.

La tragedia si è consumata intorno alle 17 in una palazzina di via Luigi Corvaglia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, come scrivono varie fonti locali e la redazione di Rai News, il 57enne era rientrato nell’appartamento, in uno stato di forte alterazione psicofisica, ed avrebbe discusso con la moglie, poi l’avrebbe colpita con un coltello da cucina. La donna, a quel punto, per scampare alla furia del coniuge, era corsa in casa di una vicina, dove l’uomo l’ha raggiunta accoltellandola ancora e colpendo la vicina che aveva provato a fermarlo.

Subito dopo, il 57enne avrebbe chiamato le forze dell’ordine raccontando quanto era appena successo. In pochi minuti presso la palazzina sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, i carabinieri e lo staff medico del 118. I sanitari hanno provato a rianimare Aneta che è stata poi trasportata in codice rosso in ospedale. Qui, purtroppo, i medici hanno potuto solo dichiararne la morte. Lievemente ferita, invece, la vicina di casa.

Gli agenti hanno accompagnato l’uomo in commissariato per essere ascoltato, poi è stato sottoposto a fermo. Sono ora in corso le indagini per stabilire quanto accaduto con precisione. Da quanto emerso, sembra che il 57enne, che si era trasferito in un’altra abitazione, aveva di recente perso il lavoro ed era seguito dai servizi sociali. La coppia aveva quattro figli.

Presso l’abitazione per i rilievi del caso sono arrivati anche gli uomini della Scientifica che hanno trovato e sequestrato l’arma del delitto.

Due femminicidi in poche ore

Si tratta del secondo femminicidio in poche ore. La notte scorsa a Roma, un uomo di 36 anni ha aggredito e ucciso a coltellate la moglie 37enne. La vittima era stata trasportata in ospedale, ma non era stato possibile far nulla per salvarle la vita. In casa si trovava anche la figlia di 5 anni della coppia che avrebbe assistito al delitto.