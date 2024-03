Incidente col motozappa nel suo terreno: muore ex carabiniere

Un uomo di 66 anni è morto questa mattina a Policoro, in provincia di Matera, dopo essere stato travolto dal motozappa che stava utilizzando in un suo terreno.

Dramma nella tarda mattinata di oggi a Policoro, comune della provincia di Matera. Un uomo di 66 anni ha perso la vita in un tragico incidente mentre stava effettuando dei lavoretti all’interno di un terreno di sua proprietà.

Secondo quanto ricostruito, il 66enne è stato travolto dal motozappa che stava utilizzando rimanendo incastrato con gli arti inferiori sotto le lame della macchina agricola. Sul posto sono intervenuti, dopo la segnalazione i sanitari del 118 ed i vigili del fuoco: purtroppo, a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Alla fine i soccorritori hanno dichiarato la morte dell’uomo, su cui stanno le forze dell’ordine.

Un uomo è morto questa mattina, domenica 17 marzo, mentre lavorava in un suo terreno di Policoro, in provincia di Matera. La vittima è un 66enne, carabiniere in pensione, di cui non sono state rese note le generalità.

Stando alle prime informazioni sulla tragedia, come riportano i colleghi dell’AdnKronos, il 66enne stava eseguendo dei lavoretti nel suo fondo usando un motozappa, quando improvvisamente è rimasto incastrato con le gambe sotto le lame del macchinario.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sono stati inviati sul posto una squadra dei vigili del fuoco e l’equipaggio del 118. L’uomo è stato liberato dal motozappa ed i sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, purtroppo, ogni sforzo non è valso a nulla: alla fine è stato possibile solo dichiararne la morte. Troppo gravi le lesioni riportate nell’incidente.

Intervenuti sul posto anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per risalire alle cause della tragedia costata la vita al 66enne.

Un incidente simile in provincia di Caserta

Purtroppo non si tratta del primo caso simile. Solo dieci giorni fa, un uomo di 76 anni aveva perso la vita in un incidente analogo mentre stava effettuando dei lavori con il motozappa all’interno della sua azienda Caiazzo, in provincia di Caserta: il macchinario agricolo gli avrebbe schiacciato una gamba. A nulla, anche in quel caso, erano serviti i soccorsi.