Chiara Ferragni, di nuovo insieme a Fedez per un evento speciale

Chiara Ferragni, di nuovo insieme a Fedez dopo la fine del loro matrimonio, i due si sono rivisti per un evento speciale

Questo 2024 è cominciato con una notizia davvero scioccante per tutti coloro che, per anni, hanno seguito Chiara Ferragni e Fedez considerandoli praticamente la Royal Family italiana. Lei famosa imprenditrice dai dolci lineamenti, lui rapper italiano che negli anni si era distinto sia per la sua musica che per le numerose polemiche che aveva destato per la sua forte personalità. Insomma, non sarebbero potuti essere più diversi di così e fu proprio questo il motivo che spinse tutti a cominciare ad apprezzarli come coppia.

La proposta di matrimonio arrivò dopo pochi mesi, così come la notizia dell’arrivo del loro primo figlio Leone, che subito diventò amatissimo dal loro pubblico. In questi anni abbiamo visto crescere la loro famiglia, nascere anche la piccola Vittoria che ha completato tutto e sembravano davvero destinati a rimanere insieme per sempre, ma purtroppo non è stato così.

Leone Lucia Ferragni compie sei anni: al compleanno, Chiara e Fedez di nuovo insieme

Infatti, proprio in questi mesi, ci siamo ritrovati ad assistere alla fine del matrimonio tra Chiara e Federico. Era oramai nell’aria da dicembre che qualcosa stava succedendo, ma la conferma è arrivata solo un po’ di settimane fa: in molti speravano che si trattasse di una crisi passeggera, ma quando Chiara è stata intervista da Che Tempo Che Fa, ha lasciato intendere che purtroppo non si tratta affatto di una cosa temporanea. Stavolta la cosa è più grave di quanto possa sembrare.

E per quanto tantissime persone non provino simpatia per nessuno dei due, in queste ore è stata inevitabile la tristezza per tutti nel vedere Chiara e Federico di nuovo nello stesso posto in occasione del sesto compleanno di Leone, ma per la prima volta distanti. Infatti, ogni anno, abbiamo visto questa piccola famiglia festeggiare insieme ed essere immortalati in uno scatto di famiglia davanti alla torta: per la prima volta, non c’è stata alcuna foto di famiglia quest’anno.

Solo due foto differenti di Chiara e Federico, da soli e rispettivamente con i loro due bambini. Insomma, non è mai bello vedere una famiglia distrutta e due bambini costretti a dividersi tra i loro genitori, dunque tantissime persone in queste ore hanno messo da parte ogni tipo di rancore: sui social, solo tanta tristezza e anche comprensione per i piccoli Vittoria e Leone che non stanno, di certo, vivendo dei momenti semplici.