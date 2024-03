Antonino Spinalbese di nuovo innamorato: chi è la fidanzata dell’ex di Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese ha ritrovato l’amore: l’ex di Belen beccato insieme ad una splendida ragazza. Poi il suo scatto enigmatico, una conferma?

Antonino Spinalbese, l’ex hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, sarebbe di nuovo innamorato. Il giovane che dopo la separazione dalla showgirl argentina a pochi mesi dalla nascita della piccola Luna Marì, aveva partecipato al “Grande Fratello Vip”, non si era fatto vedere fino ad ora mai con nessun’altra.

Belen, invece, aveva ricominciato al fianco di Elio Lorenzoni, colui che sembrava essere l’uomo adatto dopo un matrimonio e relazioni non di successo ed invece è naufragato tutto anche con lui. Ora che lei è single, o così sembra a parte indiscrzioni di un nuovo flirt, il giovane ha lanciato un indizio sulla sua nuova fiamma. Vediamo di chi si tratta.

Antonino Spinalbese ha na nuova fidanzata?

Il settimanale Chi lo ha paparazzato per le vie di Milano in dolce compagnia e lui, quasi a voler dar conferma di questa pillola di gossip, ha pubblicato il primo piano di un occhio, splendido, di colore verde, indiscutibilmente di una donna. Si tratterebbe della stessa persona che risponde al nome di Ainhoa Foti Rodriguez, sarebbe lei la nuova fiamma di Antonino Spinalbese.

Pare, infatti, che l’ex di Belen abbia ritrovato finalmente l’amore affianco ad una ragazza di 25 anni, di cui ancora si sa poco e nulla. Certamente non c’è dubbio sul fatto che l’ex hair stylist non si sia allontanato molto rispetto al passato, almeno per quanto riguarda il cognome. Ma conosciamo meglio questa donna chi è.

Chi è Ainhoa Foti Rodriguez

Ainhoa Foti Rodriguez ha 25 anni ed è una tatuatrice di Genova. Su come si siano conosciuti lei e l’ex di Belen è mistero ma chi gli sta vicino assicura che i due abbiano una relazione. Lo scatto dell’occhio pubblicato da Spinalbese, confrontato con altre foto della tatuatrice non lasciano dubbi, si tratta della stessa persona. Il verde spicca su lineamenti delicati e che restano impressi. Inoltre, nello stesso giorno i due hanno pubblicato scatti simili del mare. La giovane lavora in uno studio di Milano, lo stesso che Spinalbese scelte per farsi tatuare “Amore e psiche” che aveva dedicato a Belen. Per il momento né uno e né l’altra hanno smentito i rumors.