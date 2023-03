Chanel Totti, uno strano messaggio insospettisce i fan: “Sta a te cogliere la chance”

Un messaggio postato su Instagram insospettisce i fan di Chanel Totti, cosa avrà voluto dire la figlia di Francesco ed Ilary?

Biondissima, bellissima e famosissima, Chanel è la secondogenita di Ilary Blasi e Totti, ex bomber della Roma e conosciutissimo calciatore. Nell’ultimo periodo, e per l’esattezza da luglio 2022, non si parla d’altro che della loro separazione, piombata come un fulmine a ciel sereno non solo sui fan ma anche su amici, conoscenti e familiari.

Dopo 20 anni d’amore e tre figli, una delle coppie vip più longeve del mondo dello spettacolo è naufragata così come le altre. Dopo mesi di tira e molla, ricatti e ripicche, sembra che la situazione tra Ilary e Francesco si sia vagamente appianata dal momento che entrambi sono felicemente accompagnati da altre persone. Il problema però riguarda la situazione patrimoniale e contrattuale con i vari brand che nel tempo hanno ratificato contratti di sponsorizzazione, a breve ci sarà l’ennesimo faccia a faccia in tribunale ma a quanto pare sarà un ennesimo buco nell’acqua.

Chanel Totti e la strana frase sui social

Se da un lato gli interessi contano parecchio d’altro i figli hanno altrettanto il loro peso, inizialmente Ilary era contraria alla frequentazione dei suoi tre figli con l’attuale compagna dell’ex marito, Noemi Bocchi ma poi la situazione sembra essersi stabilizzata e tutti, indistintamente se dalla parte della madre o dal padre, stanno instaurando rapporti con nuove persone.

Ad ogni modo l’occhio clinico dei fan è sempre attento non solo su mamma Ilary e papà Francesco ma anche su Chanel, la più social dei tre “pupini”, la diciassettenne ama posta su Instagram e Tik Tok contenuti sempre diversi inerenti a quello che fa durante la giornata.

Di recente ha postato ina frase che ha lasciato i follower un po’ perplessi: “Capiti una volta sola. Dopodiché sta a loro saper sfruttare la chance”, cosa avrà voluto dire? Secondo alcuni niente ed è solo un monito per cogliere tutte le opportunità che si presentano nella vita, quindi nulla di personale, al momento su queste parole vi è ancora riserbo. Quello che è certo riguarda la fonte, una pagina che si occupa di oroscopo e segni zodiacali.