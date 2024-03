Colto da malore alla guida del treno: macchinista muore ma riesce a salvare i passeggeri

Un macchinista di 61 anni è morto ieri pomeriggio in provincia di Pescara mentre era alla guida di un treno regionale: salvi gli 87 passeggeri.

Si è sentito male mentre si trovava alla guida di un treno regionale, ma è riuscito a fermare il convoglio salvando gli oltre 80 passeggeri a bordo, poi si è accasciato al suolo. È morto così nel pomeriggio di ieri un macchinista di 61 anni: la tragedia nei pressi dell’Interporto di Manoppello, in provincia di Pescara.

Il capotreno ed il personale di bordo hanno subito soccorso il 61enne lanciando l’allarme. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il macchinista, ma ogni sforzo è stato inutile. Alla fine è stato possibile solo dichiararne il decesso, causato da un improvviso malore.

Pescara, malore alla guida del treno: muore macchinista di 61 anni

Si chiamava Antonio D’Acci, il macchinista di Trenitalia di 61 anni, deceduto improvvisamente mentre si trovava alla guida di un treno nel pomeriggio di ieri, martedì 26 marzo.

D’Acci, secondo quanto riportano alcune fonti locali e la redazione di Foggia Today, era ai comandi del convoglio regionale 4193 Pescara – Sulmona, quando improvvisamente, all’altezza dell’Interporto di Manoppello, in provincia di Pescara, è stato colto da un malore. Prima di accasciarsi al suolo, il 61enne è riuscito a fermare il treno evitando il peggio per gli 87 passeggeri che si trovavano sul convoglio.

Accortosi dell’accaduto, il personale di bordo ha chiamato i soccorsi. Sul posto, in pochi minuti, è arrivato un equipaggio del 118 che ha avviato le manovre salvavita, ma tutti gli sforzi non hanno dato l’esito sperato: per il macchinista è stato possibile solo dichiararne la morte. A stroncare il 61enne sarebbe stato un improvviso infarto.

Oltre al personale medico del 118 ed i vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Penne per tutti gli accertamenti del caso.

Tanti i messaggi di cordoglio

Dopo la morte di D’Acci, originario di Foggia, ma residente da tempo a Termoli, in provincia di Campobasso, sono stati innumerevoli i messaggi di cordoglio pubblicati su Facebook da parte di amici, colleghi e conoscenti.

La tragedia ha provocato disagi sulla circolazione lungo la linea ferroviaria Pescara – Roma che è stata temporaneamente sospesa.