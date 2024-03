Scontro fra vetture ad un incrocio: muore bambina di 7 anni

Una bambina di sette anni e mezzo è morta in un incidente stradale avvenuto ieri ad Ardea, in provincia di Roma. Nello scontro ferite altri tre bimbi e due adulti.

Tragedia stradale nel pomeriggio di ieri ad Ardea, centro della provincia di Roma. Tre vetture, per cause ancora da determinare, si sono scontrate mentre percorrevano la via Pontina Vecchia, all’altezza di un incrocio. Nello scontro hanno perso la vita una bimba di sette anni e mezzo e altre cinque persone sono rimaste ferite, tre sono bambini.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e diversi mezzi di soccorso. Per la piccola, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, mentre le persone ferite sono state trasportate in ospedale, il più grave un 50enne che era alla guida di una delle auto coinvolte. La dinamica del tremendo impatto è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Una bambina di appena sette anni e mezzo ha perso la vita in un tremendo incidente stradale. Il dramma nel pomeriggio di ieri, giovedì 28 marzo, lungo la via Pontina Vecchia nel territorio di Ardea, in provincia di Roma.

Da quanto ricostruito, come scrivono varie fonti locali e la redazione di Roma Today, la bimba viaggiava a bordo di una Mercedes Classe A, condotta dalla madre e su cui si trovava anche il fratellino di 5 anni. La Mercedes sarebbe entrata in collisione con altre due vetture che si erano scontrate qualche istante prima all’altezza dell’incrocio con via della Pescarella: una Mercedes 220, condotta da un 75enne, ed una Lancia Y, guidata da un uomo di 50 anni e su cui si trovavano due bambini. Una carambola violentissima.

Immediato l’arrivo sul posto di alcune squadre dei vigili del fuoco e del personale medico del 118. Data la gravità dell’incidente, è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte della bambina di sette anni e mezzo. La madre ed il fratellino della vittima, il conducente della Lancia e gli altri due bimbi che viaggiavano su quest’ultima sono rimasti feriti e trasportati in ospedale. Il più grave sarebbe il 50enne, trasferito in eliambulanza al San Camillo di Roma.

Per chiarire la dinamica e le cause della carambola sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno condotto i rilievi di legge. Secondo i primi accertamenti, pare che a determinare lo scontro sia stato il mancato rispetto di uno stop da parte di uno dei primi due veicoli scontratisi, la Lancia Y e la Mercedes 220. Tutte le auto sono state poste sotto sequestro ed i conducenti sottoposti agli esami di rito.

Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore: ieri mattina a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna, due auto si sono scontrate ad un incrocio. Un violento impatto costato la vita ad un uomo di 48 anni, mentre altre due persone sono rimaste ferite.