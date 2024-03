Oroscopo di Pasqua 2024: stravolgimento totale per alcuni segni

Le previsioni di Pasqua parlano chiaro: per le festività in questo 2024, alcuni segni vivranno uno stravolgimento totale. Scopriamo cosa stanno nascondendo le stelle.

Quest’anno le festività pasquali sopraggiungono un po’ prima rispetto agli ultimi anni. Per diverse persone la routine subirà dei cambiamenti: si pensi ai più piccoli che entrano in un periodo, seppur breve, di pausa scolastica e ai più grandi che potrebbero aver diritto a giorni di stacco dal lavoro. Ma cosa hanno in serbo le stelle per i vari segni zodiacali? Ebbene, la quotidianità alterata dalla Pasqua imminente non sarà l’unico stravolgimento che alcuni subiranno.

Le previsioni ci presentano delle sorprese, dei cambi di rotta, dei ritorni di fiamma, delle nuove decisioni che finalmente si avrà il coraggio di prendere. I prossimi giorni conservano in pancia una parola chiave senza precedenti: cambiamento. Non è forse il segreto della vita? Un termine carico di significato che rimette a posto, sempre e ad ogni costo, il destino di ognuno.

Oroscopo di Pasqua, preparatevi alla sorpresa: previsioni segno per segno

Ariete

Non mancheranno le novità in questo principio di primavera. Giove occupa una posizione molto interessante: è portatore d’energia necessaria a cavalcare l’onda del cambiamento. Non mancherà la grinta per affrontare tutto.

Toro

Sta per iniziare qualcosa di nuovo perché si è spinti dalla voglia irrefrenabile di respirare un po’ di vento di novità. Ebbene, si impiegheranno tutte le forze e le energie a disposizione per far sì che questo cambiamento sia un successo: entro maggio tutto sarà avviato e il proprio ruolo inizierà a definirsi.

Gemelli

Occhi ben aperti quando si parla di sentimento. E’ giunta l’ora di ammettere a sé stessi che c’è qualcosa che bolle in pentola. Con Giove in posizione favorevole, non si dovrà temere di consolidare o far nascere relazioni positive.

Cancro

Le scelte che si dovranno compiere hanno tutt’altro che l’aria di essere facili. Nonostante le difficoltà che si incontreranno, i risultati finali si riveleranno utili per il proprio benessere: parliamo di sentimenti, ovviamente. Non serve più far finta di nulla. In ogni caso, la fortuna è dietro l’angolo: ben venga iniziare a fare nuovi progetti.

Leone

La fortuna gira dalla parte giusta. La Pasqua è portatrice di buoni eventi nonché di positività fino a giugno, quando l’amore si sbloccherà del tutto.

Vergine

E’ arrivato il momento di decidere cosa portare avanti e cosa invece chiudere definitivamente e lasciare al passato, senza alcun rimorso o senso di colpa. Si prospettano periodi positivi in fatto di relazioni sentimentali, nonostante al momento la posizione contraria di Saturno possa far sembrare tutto un po’ caotico.

Bilancia

Da quando si ha iniziato ad esprimere il proprio parere, cose positive sono apparse sia in amore che a lavoro. Questo porterà grandi successi per la seconda parte dell’anno: il primo cambiamento arriverà proprio in primavera.

Scorpione

Primavera significa rinascita in campo sentimentale. Anche l’estate ha in serbo tantissimo ottimismo.

Sagittario

Fino a maggio si è sotto la protezione delle stelle, ma sarà importante non fare il passo più lungo della gamba. In questa fase, è bene non lasciare il certo per l’incerto. In fatto di lavoro, sarà aprile il mese della svolta.

Capricorno

Fino a metà anno continuerà questo offuscamento generale che non rende le cose chiarissime, su ogni fronte. Tuttavia, nonostante i dubbi che possano sorgere, aprile e maggio sono i mesi migliori per compiere scelte importanti.

Acquario

Maggio servirà a risolvere situazioni intricate. E’ bene accettare che, prima di allora, niente può cambiare. Nell’attesa, perché non concentrarsi a superare quei blocchi emotivi che rendono le cose tanto difficili?

Pesci

Aprile rappresenterà un mese top per le relazioni. La presenza di Venere nel segno, con il supporto di Marte, significa solo una cosa: via libera ai sentimenti.

