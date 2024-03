Miriam Leone, l’attrice si mostra sui social senza trucco: i fan si complimentano

Anche senza trucco è bella da togliere il fiato e manda il web completamente in tilt, lo scatto di Miriam Leone fa il boom di like.

Con la sua straordinaria bellezza non passa mai inosservata e riesce sempre a catturare in modo piacevole l’attenzione di tutti coloro che con grande affetto la seguono. Questi non si stancano mai di farle notare quanto sia meravigliosa, ammirandola in tutto il suo splendore perdono completamente la testa. Il suo trampolino di lancio nel 2008 è stata la partecipazione a Miss Italia, fu proprio lei ad aggiudicarsi la vittoria del noto concorso di bellezza e da quel momento ha conquistato un incredibile successo.

Miriam Leone dopo essere stata eletta Miss Italia iniziò a studiare recitazione e grazie al suo talento si è fatta sempre più spazio nel mondo della televisione e dello spettacolo. In questi anni ha recitato in molti film e fiction, spesso nei panni di protagonista, lasciando sempre tutti senza parole con il suo talento e il suo fascino irresistibile.

Il selfie senza make up fa impazzire i fan, Miriam Leone è uno schianto

Da pochi mesi la splendida attrice è diventata mamma per la prima volta, il piccolo Orlando è nato lo scorso 29 dicembre portato immensa gioia nella loro famiglia. Lei e il marito Paolo Carullo sono sempre stati molto riservati, raramente pubblicano scatti di coppia sui social ma quando si mostrano insieme la loro complicità è pazzesca. Sempre più uniti e innamorati hanno sugellato il loro amore con le nozze nel 2021 e da poco sono diventati genitori per la prima volta, la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

Oltre che in televisione nel ruolo di attrice Miriam Leone è amatissima anche sui social, sul suo profilo Instagram conta 1,7milioni di follower e tutte le volte che si mostra fa impazzire proprio tutti. I post che pubblica fanno sempre il boom di apprezzamenti e like, uno scatto pubblicato nei giorni scorsi ha subito conquistato i suoi tantissimi fan. Questo la ritrae senza trucco, ma lei al naturale è incantevole e non ha certo bisogno del make up per esaltare la sua favolosa bellezza.

Miriam Leone senza trucco incanta il web, al naturale è stupenda

La foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram la ritrae mentre si scatta un selfie allo specchio, un buongiorno che i suoi affezionati e tantissimi fan hanno molto apprezzato. Questi hanno subito notato che è senza trucco, anche in versione acqua e sapone però è bella da togliere il fiato.

Non è la prima volta che si mostra al naturale e tutte le volte conquista tutti, i suoi seguaci l’hanno subito riempita di complimenti e like. Tra i vari commenti si legge: “Meravigliosa come la primavera, bella come il cielo, raggiante come il sole”, “Sei sempre stupenda”, “Bellissima” e molti altri ancora.

Dopo la gravidanza Miriam Leone ha ricominciato ad allenarsi e sta tornato in forma smagliante, con la sua strepitosa bellezza e il suo corpo da favola lascia sempre tutti senza fiato. I suoi tantissimi e affezionati fan non possono fare a meno di ripeterle quanto sia favola, tutte le volte che la vedono impazziscono.