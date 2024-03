Famosa catena di supermercati apre il primo store totalmente vegano: è la rivoluzione

Il primo store totalmente vegano dedicato a chi segue una dieta vegetale: quando e dove aprirà. Tutti i dettagli da non perdere

Quante volte avete sognato un supermercato tutto dedicato ai prodotti vegani per poter far spesa in totale relax e senza fare attenzione a leggere ogni minima etichetta? Tante, forse troppe. A breve però molto cambierà. C’è, infatti, una famosa catena di supermercati che ha annunciato l’apertura del primo store totalmente vegano dedicato a tutti coloro che hanno scelto di seguire una dieta a base vegetale. E’ una vera rivoluzione e presto sarà realtà. Vediamo di quale brand si tratta e soprattutto dove aprirà il nuovo punto vendita.

Il primo store totalmente vegano: tutti i dettagli

È la catena di supermercati tedesca Rewe a lanciare l’idea di un market tutto dedicato ai prodotti vegan. Lo store sarà inaugurato a breve nel cuore di Berlino, in un punto strategico della città. Si tratta del Warschauer Brückenel nel quartiere Friedrichshain, nel punto in cui Veganz ha gestito per molto tempo proprio uno dei suoi supermercati a base verde.

La chiusura dello store arrivata nel 2023 non è durata tanto. In poco tempo si è ritrasformato e a breve prenderà vita una nuova realtà. il core business non si è modificato in quanto i prodotti vegani continuano ad essere il cuore della vendita ma con un marchio diverso. A breve, vedremo, infatti, il “Rewe voll pflanzlich” ovvero un “Rewe completamente vegetale”. Sulle vetrate dei locali si legge già il nome dello store e anche il claim: “Completamente vegetale, totalmente buono”. Si attende la registrazione del marchio e l’apertura.

Quando l’apertura?

Ancora non c’è una data fissata per l’apertura del market dedicato solo ed esclusivamente ai prodotti vegani ma si parla di questa primavera come momento per l’inaugurazione. Lo store punta a diventare un punto di riferimento per chi ha scelto di escludere dalla propria alimentazione la carne e tutti i derivati di origine animale, prediligendo una dieta vegetale. La Rewe aveva già introdotto da tempo una linea a proprio marchio tutta vegana ma ora ha effettuato un ulteriore e più importante passo sul quale si attendono solo informazioni ufficiali sull’apertura. Nello store chi segue una dieta vegana potrà trovare tutto ciò di cui ha bisongo, dai prodotti freschi come frutta e verdura a quelli confezionati, tutti rigorosamente senza ingredienti di origine animale.