Paola Di Benedetto rompe il silenzio sul presunto flirt con Fedez: le sue parole

Paola Di Benedetto ed il flirt con Fedez: cosa è successo davvero e come stanno le cose. Parla lei per la prima volta

Di Fedez e di Chiara Ferragni si parla ormai da mesi, al centro del gossip e non solo. Prima il Pandoro-gate, poi la crisi matrimoniale. I due sono sempre più lontani e ora nemmeno più conviventi visto che come il rapper ha lasciato intuire tramite alcune Instagram Story ha fatto le valige, e anche molti scatoloni, lasciando la nuova casa in cui si era trasferito con la moglie ed i suoi bambini a novembre mentre la moglie è a Dubai per le vacanze di Pasqua.

Ma perché questa crisi così profonda tra i Ferragnez? I due non hanno dato spiegazioni ed in queste settimane le indiscrezioni si sono diffuse a iosa. Tra le principali accuse la “scappatella” che il rapper avrebbe avuto con Paola Di Benedetto. Dopo un primo momento di silenzio da parte dell’ex Madre Natura, è arrivata una ferma smentita.

Paola Di Benedetto: cosa ha detto sul flirt con Fedez

Nessun flirt con Fedez come è stato ampiamente dibattuto negli scorsi giorni. Così fa sapere la speaker radiofonica tramite persone a lei vicine che hanno parlato con il settimanale Chi a cui hanno sottolineato che Paola Di Benedetto sta “sta valutando le vie legali” per questa fake news diffusa ad arte.

Proprio lei è stata tirata in ballo nel centro del gossip per un presunto flirt avuto con Fedez che si sarebbe invaghito di lei mettendo in crisi il matrimonio con la moglie. Conseguenza? La perdita del “follow” da parte di tutte le sorelle Ferragni sul suo profilo. Niente di tutto questo, a quanto pare, dopo la smentita del volto televisivo. Evidentemente i motivi di questa azione dipendono da altro come anche la crisi dei Ferragnez.

Basta pensare che solo qualche tempo fa Chiara Ferragni e Paola Di Benedetto uscivano anche insieme, con foto pubblicate sui social che lo certificano. Erano i tempi in cui l’ex Madre Natura era fidanzata con Rkomi, amico di Fedez e ora sembra tutto così lontano.

Presto la verità?

Molto presto potremo sapere di più sulla crisi e forse probabile separazione tra Fedez e Chiara. Come? Con l’ospitata del rapper a “Belve” di Francesca Fagnani. Pare, infatti, che il giovane sia pronto a raccontare per la prima volta quello che è successo davvero con sua moglie che da Fazio, invece, ha solo parlato di “una crisi profonda”. Non è detto che sia così però. Negli ultimi giorni, infatti, è circolata voce che l’imprenditrice digitale ed il marito di siano diffidati a vicenda e che lei lo abbia fatto per evitare che lui parli dalla loro storia in tv.