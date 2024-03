Scontro fra due vetture all’incrocio: morto un 48enne, due feriti

A Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna, questa mattina, un uomo di 48 anni è rimasto vittima di un tragico incidente stradale. Ferite altre due persone.

Ancora sangue sulle nostre strade. Un uomo di 48 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi a Sant’Agata Bolognese, comune della provincia di Bologna. La vittima era alla guida di una vettura, scontratasi con un’altra auto su cui viaggiavano due persone, un 47enne ed una donna di 58 anni.

Dopo lo schianto, avvenuto all’altezza di un incrocio, sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per il 48enne, deceduto praticamente sul colpo. I due occupanti dell’altra auto, rimasti feriti, sono stati traferiti in ospedale. Entrambi non sarebbero in pericolo di vita. Ad indagare sullo scontro i carabinieri.

Questa mattina, giovedì 28 marzo, due auto si sono scontrate a Sant’Agata Bolognese, in provincia di Bologna. Il bilancio è di un morto e due feriti. A perdere la vita un uomo di 48 anni, residente nella provincia di Modena, di cui non sono state rese note le generalità.

Il 48enne, secondo quanto scrivono i colleghi della redazione de Il Resto del Carlino, si trovava alla guida della sua vettura che, per cause ancora da chiarire con certezza, all’altezza del’incrocio tra via Montirone e via Ghiarone, si è scontrata con un’altra vettura, su cui viaggiavano un uomo ed una donna, rispettivamente di 47 e 58 anni.

Immediato l’arrivo sul posto del personale medico del 118 e dei vigili del fuoco. Per il 48enne, purtroppo, era ormai troppo tardi: i sanitari non hanno potuto far altro che appurarne la morte, avvenuta sul colpo dopo lo schianto. Le due persone a bordo dell’altro veicolo hanno riportato entrambe ferite di media gravità e sono state trasportate in ospedale per le cure del caso.

Per gli accertamenti ed i rilievi di legge sono arrivati sul luogo dello scontro anche i carabinieri della stazione locale ed i colleghi della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. Dai primi accertamenti, sembra che il sinistro possa essere stato causato dal mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei due veicoli coinvolti.

Pochi giorni fa un altro incidente mortale

Ancora tragedie, dunque, sulle nostre strade. Solo pochi giorni fa a Zapponeta, in provincia di Foggia, un ragazzo di 21 anni era rimasto vittima di un drammatico incidente. L’auto su cui viaggiava il 21enne, per cause ancora da stabilire, si era ribaltata sulla carreggiata lungo la provinciale 141. All’arrivo dei soccorsi, il giovane conducente era già privo di vita.