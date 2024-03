Pasqua e Pasquetta, le previsioni meteo: cosa accadrà

Come sarà il meteo per Pasqua e Pasquetta sull’Italia? Le previsioni dettagliate per i prossimi giorni di festa. Italia divisa in due

Come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta? È la domanda che si pongono in queste ore gli italiani che hanno programmato qualche giorno di vacanza in concomitanza con le festività pasquali ma anche chi non parte ma vorrebbe trascorrere questo breve ponte all’insegna del bel tempo. Pasqua, si sa, non è mai fortunata con le previsioni meteo che di solito riservano sempre brutte sorprese con pioggia e tempo brutto. Sarà così anche quest’anno? Vediamo tutti gli approfondimenti.

Il meteo per Pasqua e Pasquetta: da Nord a Sud

Un’Italia spaccata in due per Pasqua e Pasquetta sul fronte delle previsioni metereologiche. Nel week-end che sta per arrivare, infatti, non ci sarà un meteo omogeneo lungo lo Stivale ma diviso tra un caldo africano e acquazzoni.

Il Centro-Sud, infatti, sarà avvolto dall’anticiclone africano che porterà un anticipo di estate con l’arrivo del primo vero caldo della stagione a partire già da sabato 30 marzo. Le temperature, secondo quanto riferito dai meteorologi, dovrebbero salire, e anche di parecchio, arrivando a toccare picchi anche sopra la media stagionale con massime che potrebbero sfiorare i 28°C, valori tipici di giugno. Un caldo che sarà percepito anche su tutto il versante centro-meridionale adriatico.

L’altra faccia della medaglia, invece, ci parla di un ciclone atlantico che arriva dalla Isole Britanniche e porterà, di contro, su tutta l’Europa una forte perturbazione a carattere temporalesco che in Italia coinvolgerà le regioni del Nord.

Le regioni più a rischio

Sabato 30 marzo i primi temporali arriveranno sulle Alpi estendendosi via via anche alle pianure. Andrà peggio per la giornata di Pasqua e non meno per Pasquetta, durante la quale i temporali potrebbero essere più intensi con il verificarsi anche di grandinate. Le regioni più a rischio sono il Piemonte, il Veneto, la Lombardia e l’Emilia Romagna. Liguria e Toscana potrebbero essere interessare in maniera più lieve da questi fenomeni. Per chi ha deciso di spostarsi dunque in questi territori, il meteo non promette nulla di buono per Pasqua e Pasquetta. È bene pensare, già da ora, ad un piano b che consenta di organizzare qualcosa al chiuso.