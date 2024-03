Uova di Pasqua, la classifica delle migliori nel 2024: parlano le recensioni dei clienti

Grandi o bambini che si sia, non è Pasqua senza uovo di cioccolato, ma quale scegliere? Qui trovate la classifica dei migliori marchi della grande distribuzione.

È una tradizione che arriva dai tempi lontani quella della uova di cioccolato e anzi ha un origine pagana neanche cristiana. Già nell’antica Roma, infatti, c’era l’usanza di scambiarsi uova colorate durante il periodo dei Floralia festività nata per celebrare la dea Flora (protettrice dei boccioli, ndr) e poi col tempo trasformatosi in una festività dedicata all’arrivo della primavera.

Con il Cristianesimo poi l’uovo diventa simbolo di risurrezione e rinascita. Si dovrà però aspettare il XIX secolo per trovare le prime uova di cioccolato; il dono che ci si scambiava durante questo periodo tra familiari e amici, viene arricchito dal cioccolato e dai doni che sempre più spesso questi contenevano. Da lì ad oggi il passo è stato breve: le uova di cioccolato sono il dono per eccellenza di questa festività e non importa che si sia diventati grandi, tutti hanno sempre voglia di riceverlo in regalo.

Un regalo che costa sempre più caro. A causa dei cambiamenti climatici le coltivazioni della fava di cioccolato sono a rischio se a questo si aggiunge poi un pizzico di speculazione finanziaria il gioco è fatto: le uova di cioccolato quest’anno sono arrivate ad rincaro medio del 24%. Nonostante questo però gli italiani acquistano e gli scaffali dei supermercati sono stracolmi di confezioni piccole e grandi, fondente o al latte, per accontentare tutti i gusti. Ma quali sono i migliori marchi della grande distribuzione? La classifica ha provato a farla il mensile La Cucina italiana.

Uova di cioccolato, le migliori 10 che si trovano al supermercato

Come si crea una classifica sulle migliori uova di cioccolato pasquali? Si prendono in considerazione alcune caratteristiche fondamentali che sono rappresentate dagli ingredienti. Quindi etichetta alla mano per le diverse tipologie di uova si valuta la percentuale più o meno alta degli ingredienti. Ad esempio, considerando un uovo di cioccolato fondente, questo per essere definito tale e di buona qualità deve avere segnato il etichetta il cacao almeno al 35%, il burro di cacao al 18%, mentre i grassi vegetali devono fermarsi al 5%. Per le uova di cioccolato al latte, il cacao non deve scendere sotto il 25%, il latte presente almeno al 14%, con percentuali che aumentano qualora il prodotto sia etichettato come extra-fondente, per esempio, o di finissimo cioccolato.

In base alle etichette quindi ne è risultato che le migliori uova di cioccolato presenti nella grande distribuzione sono:

Decimo posto per il Gold Bunny della Lindt, anche nella collezione di uova dedicate ai più piccoli. Subito dopo ci sono le uova della Baci Perugina anche nella nuova versione al caffè. Ottavo posto in classifica per le uova di cioccolato vegane della Probios, sia nella versione fondente che al latte. Un gradino più su troviamo le uova della Kinder, il classico bigusto più amato dai bambini, sia nella classica versione che in quella dark al cioccolato fondente esterna.

Sesta piazza per l’uovo KitKat, un altro classico del cioccolato al latte, quest’anno anche in edizione caramello. Quinta posizione in classifica per la linea tasting experience della Vanini che propone gusti particolari: cioccolato bianco con granelle al pistacchio salato; cioccolato bianco con caramello salato ed infine cioccolato al latte con pop corn caramello e sale. Si piazzano alla base del podio le uova di cioccolato della Bauli che quest’anno ha presentato una collezione tutta dedicata alle serie tv più amate.

Le migliori tre da non perdere

Terzo gradino del podio per le uova di cioccolato della Ferrero Rocher in tutte le varianti presentate. Medaglia d’argento, invece, per le uova di Witor’s, la collezione ispirata alla serie Bridgerton è elegante e dal cioccolato finissimo. Infine, risultano essere le migliori uova di cioccolato disponibili nei supermercati quelli prodotti da Iper La Grande i, i tutte le varianti di gusti presentati.