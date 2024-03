Si sporge per ammirare il panorama durante l’escursione: donna cade nel vuoto e muore

Una turista di circa 50 anni ha perso la vita nella mattinata di oggi precipitando nel vuoto durante un’escursione sul Monte Conero, in provincia di Ancona.

La turista, giunta sulla sommità per un’escursione, si trovava insieme ad alcuni familiari. Sono stati proprio quest’ultimi a lanciare l’allarme. Quando i soccorsi hanno raggiunto il punto in cui era finita la donna, non è rimasto altro che dichiararne la morte, sopraggiunta per le gravissime ferite ed i traumi riportati nella caduta. Intervenute anche le forze dell’ordine.

Una turista ha perso la vita nella mattinata di oggi, venerdì 29 marzo, durante un’escursione sul Monte Conero nel territorio di Sirolo, piccolo centro della provincia di Ancona. La vittima è una donna di circa 50 anni, originaria della Repubblica Ceca.

Non è ancora chiaro quanto accaduto, ma dalle primissime informazioni sulla tragedia, come scrivono varie fonti locali ed i colleghi di Leggo, la 50enne stava percorrendo, insieme ad alcuni familiari, un sentiero sul Monte per dirigersi verso la zona del Passo del Lupo. Pare che, per ammirare il fantastico panorama, la 50enne si sarebbe sporta e sarebbe precipitata in un dirupo. Un volo di circa dieci metri che non ha lasciato alcuno scampo alla turista.

I familiari che hanno assistito al drammatico incidente hanno subito lanciato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, gli uomini del soccorso alpino, a bordo di un elisoccorso, ed i vigili del fuoco. Quando le squadre hanno individuato la 50enne era troppo tardi: è stato possibile solo dichiararne la morte. Fatali i traumi riportati nella caduta.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto

Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale che hanno avviato le indagini che serviranno a chiarire la dinamica del drammatico episodio. In tal senso, verranno sentite le persone che si trovavano insieme alla vittima al momento della tragedia.