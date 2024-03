Muschio Selvaggio, chi prenderà il posto di Fedez

Muschio Selvaggio ha chiuso i battenti, come annunciato da Fedez stesso. Ma il podcast potrebbe avere un futuro: scopriamo chi lo salverà, evitando che finisca nel dimenticatoi.

È un periodo davvero buoi per Fedez. Se negli scorsi anni ha affrontato pesanti problemi di salute, ora si ritrova a fare i conti con una crisi personale senza precedenti, vedendo il suo amore con Chiara Ferragni naufragato. La coppia più social d’Italia si è spezzata dopo 8 anni di relazione, di cui 5 da sposati.

Genitori di Leone e Vittoria, i due si erano trasferiti in autunno con i figli in una mega casa nel cuore di City Life a Milano, dopo una lunga ristrutturazione dell’immobile: neanche il tempo di godersi la nuova meravigliosa abitazione nel segno del lusso, che è scoppiato prima il caso del Pandoro Balocco – facendo finire la Ferragni al centro di una bufera mediatica e giudiziaria – e poi la crisi tra i Ferragnez. Crisi pesantissima, dalla quale non si sono più ripresi. Federico se n’è andato di casa, trovandosi una nuova abitazione sui Navigli. In questo caos, inoltre, il rapper è stato costretto a chiudere Muschio Selvaggio, il suo podcast al quale lavora da anni (scopri qui un approfondimento sul flirt tra Fedez e Paola di Benedetto).

Muschio Selvaggio, chiuso il capitolo di Fedez: chi potrebbe salvare il podcast

Nato molti anni fa, Muschio Selvaggio è uno dei podcast più amati sulla scena italiana. Nato da un’idea di Fedez e Luis, i due un tempo amici si sono poi allontanati: il rapper e lo youtuber hanno litigato pesantemente, finendo anche per vie legali.

Una volta separatisi, il podcast è rimasto in mano a Federico, che ha portato avanti il format al fianco di Mr. Marra, continuando a fare ascolti record. Ma piano piano, questi sono diminuiti in seguito all’uscita di scena di Luis. Non riuscendo più a sostenere finanziariamente il progetto, Fedez ha dovuto prendere la decisione più amara: abbandonare la barca. Prima il rapper ha annunciato il ritorno di Louis, poi ha chiarito come non si sa quale sarà il futuro del podcast, dovendo aspettare la decisione della magistratura (qui trovi i dettagli sul recente trasloco del rapper).

Muschio Selvaggio e il possibile ritorno di Luis Sal

Dopo l’ultima puntata registrata da Fedez, Muschio Selvaggio si è fermato. Ma potrebbe non terminare la sua corsa: le redini del progetto sembrano passare al suo ex capitano ed ex amico del rapper, Luis Sal.

Si sono diffuse delle voci su colui che farà da spalla allo youtuber nella nuova fase del format: si tratta del suo collega romano Homyatol, famoso youtuber, sbarcato sulla piattaforma a soli 17 anni e conosciuto per i suoi contenuti a tema gaming e non solo: negli anni ha realizzato tantissime interviste, facendo molta esperienza, che potrebbe servirgli visto il papabile approdo a Muschio Selvaggio.